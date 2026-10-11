はな トレードマークの「パッツン前髪」実は“失敗作”が始まり!?「どんどん短くなっちゃって」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。「生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと」をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、モデルの「はな」さん。土曜の朝時間の過ごし方などについて語っていただきました。

◆国境を越えて知られる「パッツン前髪」

唐橋：はじめまして。

はな：はじめまして。よろしくお願いします。

唐橋：昔から、パツンとした前髪がすごく好きです。

はな：本当ですか？ 一緒にやりましょうよ、おそろいで（笑）。

唐橋：ちょっと自信が（笑）。（パツンとした前髪の）元祖かなっていう感じがします。

はな：幼稚園からの同級生が今アメリカにいるんですけれど、アメリカの美容師さんに言われたって言っていました。当時、私が載っていた雑誌があって、その友達と一緒に見ていたら「あ、この子って元祖前髪パッツンだよね」って話題になったみたいです（笑）。

唐橋：国境を越えて言われるってすごいですね！

はな：うれしいですね。でも、実は自分の失敗作で。当時、自分で前髪を切っていたんですけど、どんどん短くなっちゃって、その結果、あの長さになったんです（笑）。

◆10年続くお茶のお稽古が豊かな時間に

唐橋：はなさんのプロフィールをご紹介します。神奈川県横浜市生まれ。2歳から横浜のインターナショナルスクールに通い、17歳でモデルとしてデビュー。上智大学比較文化学部（現・国際教養学部）卒業後、モデルとしてファッション誌で活躍する傍ら、テレビ番組の司会、ラジオパーソナリティ、ナレーター、エッセイストなど、幅広くご活躍されています。

はな：ありがとうございます。

唐橋：そんなはなさんに、たっぷりとお話を伺います。まずは、この番組が土曜日の朝9時放送ということで。この時間はどのように過ごしてらっしゃいますか？

はな：10年前からお茶のお稽古に通っていて、月に2回お稽古があるんですね。土曜日の午前中のクラスに通っているので、朝9時といえばちょうどお稽古場に到着する時間です。

唐橋：そういうときの装いは？

はな：自分で着付けた着物で行きます。でも、着物って洋服を着る時間の30倍くらい、30分くらいかかるんですよね（笑）。金曜日は朝早くから仕事をしているので、土曜の朝はダラーンとしていたいなっていう気持ちが強くなる時間帯なんですけれど、お茶のお稽古には「着物を着て行くぞ！」っていう気持ちから始まったことなので、自分のお尻を叩きながら着物を着て行っています（笑）。

唐橋：大変！ 慣れてきました？

はな：そうですね。着付けはやっぱり回数ですから、ちょっと着ない時期があると忘れてしまうんですよ。なので、「お茶のお稽古場には必ず着て行く」という強い意思を持って挑んでいます。

唐橋：そうですよね。

はな：もしかして唐橋さんも着られますか？

唐橋：習ったんですけど、帯の結び方をもう覚えていません（笑）。

はな：着ないと忘れますよね。じゃあ今度、一緒に（着物で）お出かけでも（笑）。

唐橋：素敵！ 朝からお茶って本当に豊かな時間ですね。

――番組では他にもインターナショナルスクール時代のエピソードや、モデル業に進んだ転機などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/