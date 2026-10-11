







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズを突破したが、大谷翔平選手は4試合で打率.154と本来の打撃を見せられなかった。それでも勝ち星をあげられている現状に、大谷なしでも問題ないとの見方がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が10月8日（日本時間9日）に言及した。



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大谷はディビジョンシリーズ最初の2試合で2番に入り、その後は5番、4番へと打順を変更された。4試合では13打数で安打2、打点0、三振4、OPS.421に終わった。



最後に本塁打を放ったのは8月18日（同19日）のコロラド・ロッキーズ戦。それ以降、レギュラーシーズン終了までの18試合では打率.157、打点1、OPS.503と低迷した。



デーブ・ロバーツ監督はこの状況に「我々が期待しているものでも、本人が期待しているものでもない」と認めたうえで、「どこかの時点で彼は目を覚ます」と大谷の復活を予想した。



ところがカムラス氏は大谷について「レギュラーシーズンの最後の6週間、ドジャースは彼を必要としなかった。ディビジョンシリーズでブレーブスを撃破するにあたっても、明らかに彼を必要としていなかった」と言及した。



確かに大谷は長期間にわたる不振に陥っており、それでもドジャースが勝利をおさめているのは事実だ。しかし、次戦のミルウォーキー・ブルワーズはさらに手強い相手となるため、大谷の復調を望む人は多いだろう。











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