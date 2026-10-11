有吉弘行「90歳でわざわざ宣言するって…」芸能界引退を発表した伊東四朗に感服した理由とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太と宮下草薙の宮下兼史鷹です。10月4日（日）の放送では、“芸能界引退”を発表したコメディアン・俳優の伊東四朗さんについて語る場面がありました。

◆有吉、伊東四朗の引退発表に感服

10月1日、伊東四朗さんが90歳の誕生日を迎える2027年6月15日をもって、芸能界を引退することを発表しました。この話題に触れた有吉は、「90歳ってすごいよな!? 舞台もやっていらっしゃって、90歳で引退を発表しなきゃ仕事が収まらないっていうのがすごいじゃない」と語ります。

続けて関が、伊東さんの引退の理由について、「『ドラマの収録などで迷惑をかけてしまうから』という、周りのことを思ってのことだそうです」と言及すると、有吉は「オファーがひっきりなしにあるなか、90歳でわざわざ引退を宣言するって、本当にすごいこと」と改めて感服します。

また、有吉は、伊東さんが組んでいたお笑いグループ・てんぷくトリオとして活動していた頃は、太田プロに所属していたことを明かし、「伊東さんは大先輩中の大先輩。非常に優しい先輩」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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