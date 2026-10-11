Andre & NAOtheLAIZA、コラボEPより冨山大輝監督「Flower」MV公開

9月30日にリリースされた、ラッパーのAndreとビートメイカー／エンジニアのNAOtheLAIZAによるコラボレーションEP『Genesis』より、収録曲「Flower」のミュージックビデオが10月6日に公開された。

「Flower」は、土の中で芽吹く前の状態から、やがて花が開くまでの過程をAndre自身の成長や変化になぞらえ、これまでの歩みや、夢に向かって進み続ける姿を描いた楽曲。

ミュージックビデオでは、「想像が現実になる」というコンセプトのもと、Andreが持つ表向きの自分と内面に潜む自分という2つの側面を描いている。楽曲とリンクする映像表現にも注目が集まる。監督を務めたのは、AIと実写を融合させた映像表現を手掛ける映像作家・メディアアーティストの冨山大輝。「映像作家100人」にも選出されている。

＜リリース情報＞

Andre & NAOtheLAIZA

EP『Genesis』

2026年9月30日（水）リリース

=収録曲=

1. I'm Ready

2. Round One

3. E-kanji

4. Coming Up

5. Flower

6. Change

7. Change (Instrumental)

8. Flower (Instrumental)

9. Coming Up (Instrumental)

10. E-kanji (Instrumental)

11. Round One (Instrumental)

12. I'm Ready (Instrumental)