2026／27明治安田J1リーグ第9節が11日に行われ、川崎フロンターレと名古屋グランパスが対戦した。

開始2分、4連敗中の名古屋が先制する。藤井陽也が左からのコーナーキックに合わせて、見事なダイレクトボレーを叩き込んだ。

しかし、直後に川崎Fが試合を振り出しに戻す。スルーパスに抜け出したマルシーニョがペナルティエリア内に侵入。シュートを打つ前に相手DFに潰されたが、こぼれ球を脇坂泰斗が押し込んだ。

その後は拮抗した展開で1－1のまま後半途中に差し掛かる。待ちに待った追加点が生まれたのは73分、名古屋が勝ち越しに成功する。素早く中央を突破してボールは山岸祐也に渡る。山岸がボックス内で出した横パスは相手に防がれたが、こぼれ球に反応した山岸がダイレクトシュートを放ち、明治安田J1百年構想リーグWESTの得点王に待望のシーズン初ゴールが生まれた。

試合はこのまま終了し、名古屋は2018年以来の5連敗を回避して5試合ぶり白星となった。川崎Fは4試合ぶり黒星。次節は17日に行われ、川崎Fは敵地でセレッソ大阪と、名古屋は敵地で柏レイソルと対戦する。

【スコア】

川崎フロンターレ 1－2 名古屋グランパス

【得点者】

0－1 2分 藤井陽也（名古屋）

1－1 4分 脇坂泰斗（川崎F）

1－2 73分 山岸祐也（名古屋）

【ゴール動画】川崎F vs 名古屋