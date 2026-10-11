2026／27明治安田J1リーグ第9節が9日から11日にかけて行われた。

柏レイソルはヴィッセル神戸との直接対決を4－2で制して首位に浮上した。勝ち点差「1」で追いかけるのは3チーム。サンフレッチェ広島は3連勝、FC町田ゼルビアは3試合ぶり白星、FC東京は4連勝で勝ち点を「20」に伸ばした。

相馬直樹監督の初陣で広島に敗れた東京ヴェルディは、開幕9戦未勝利で最下位に転落。ジェフユナイテッド千葉は最下位から脱出こそしたものの、先制点を守りきれずにV・ファーレン長崎と痛恨ドローに終わった。

ガンバ大阪は鹿島アントラーズに敗れて4連敗。7試合ぶりの勝利を挙げたアビスパ福岡にかわされて降格圏に転落した。

名古屋グランパスは川崎フロンターレを下して4連敗脱出。山岸祐也に待望の今シーズン初得点が生まれ、5試合ぶりの勝ち点「3」を掴んだ。

清水エスパルスは水戸ホーリーホックに逆転勝利で3連勝。敗れた水戸は3連敗となった。

◆■J1第9節

▼10月9日（金）

鹿島アントラーズ 2－0 ガンバ大阪

柏レイソル 4－2 ヴィッセル神戸

▼10月10日（土）

セレッソ大阪 0－0 横浜F・マリノス

FC東京 3－0 浦和レッズ

アビスパ福岡 2－1 ファジアーノ岡山

京都サンガF.C. 0－1 FC町田ゼルビア

▼10月11日（日）

ジェフユナイテッド千葉 1－1 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 1－2 清水エスパルス

東京ヴェルディ 0－2 サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ 1－2 名古屋グランパス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 柏（21／＋7）

2位 広島（20／＋16）

3位 町田（20／＋12）

4位 FC東京（20／＋9）

5位 神戸（19／＋5）

6位 鹿島（16／＋1）

7位 横浜FM（15／＋4）

8位 川崎F（13／＋3）

9位 岡山（13／0）

10位 清水（13／－1）

11位 浦和（12／－5）

12位 C大阪（12／－5）

13位 水戸（9／－1）

14位 長崎（9／－5）

15位 名古屋（9／－6）

16位 京都（8／－5）

17位 福岡（7／－2）

18位 G大阪（6／－8）

19位 千葉（5／－11）

20位 東京V（4／－10）

◆■J1第10節の対戦カード

▼10月17日（土）

13:00 清水 vs G大阪

14:00 千葉 vs 横浜FM

14:00 東京V vs FC東京

14:00 広島 vs 京都

15:00 鹿島 vs 長崎

15:00 C大阪 vs 川崎F

16:00 水戸 vs 浦和

19:00 柏 vs 名古屋

▼10月18日（日）

13:55 岡山 vs 神戸

16:00 町田 vs 福岡

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