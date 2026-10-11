今日の運勢 10月12日（月・祝）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月12日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月12日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の華理（かおり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？積極的に行動すると上手くいきそう。新しいことにも思いきって挑戦してみて。仕事面においても、自分のアイデアや意見をしっかり伝えていくことで、周りからの評判も良くなるようです。できることをコツコツと行うと調子が出てきそう。他者と自分を比べずに、自分の長所をどんどん伸ばすよう心がけてみて。恋愛は好調なタイミングです。気になる相手とたくさんおしゃべりができることでしょう。友人とお茶を楽しむなどリフレッシュできるとき。気分を入れ替えると、仕事などにも良い影響が出てくるようです。ファッションなども自由に楽しんでみましょう。買い物へ出かけると素敵なものが見つかりそう。色々なことが動き出しそう。状況が目まぐるしく変わるようですが、慌てすぎないようにしましょう。周りとコミュニケーションを取りながら、この環境を楽しめるようにすると良いかも。遊び心を大切にすると上手くいく予感。悪い方向に考えすぎないよう、自分の感情をコントロールするようにしましょう。リフレッシュ方法として、興味がある分野の勉強をしてみると良いかもしれません。社交的な一日になりそう。素の自分を出せるように、リラックスしながら接してみましょう。共通の趣味などが分かれば一気に心の距離も縮まるようです。明るいカラーを身につければさらに運気アップ！家族と過ごす時間が増えると、相手の思いに気付けそうです。誤解がなくなれば、楽しく会話もできることでしょう。時間に余裕があれば、部屋の模様替えをすると良いかも。面倒なことが終わって、エネルギーが戻ってくるようです。仕事も好調で、上司から評価されるなど、心地よく取り組めることでしょう。時間があるならば本屋へ行ってみると面白い本に出会えそう。身近なものに目を向けてみましょう。近所を散歩すると新たな発見があるかも。友人や知人の話を聞いてみると、苦手なものを克服するチャンスが訪れそうです。ラッキーカラーは白。暮らしのアイデアが思いつきそう。室内での新たな楽しみが見つかると、生活リズムも整ってくるようです。良いと思ったものは、皆にすすめてみましょう。恋愛は相手のペースに合わせる方が上手くいきそうです。冷静な判断をしていくと上手くいきそう。少し面倒なことに巻き込まれそうになったら、相手に対していつもより丁寧なコミュニケーションを取るようにしましょう。気分転換にお気に入りのお茶などをいただくと良いかも。あれこれと悩んでしまうかも。どうにもならないようなときは、一度手放してみることが必要なのかも。第三者の話を聞いてみるのもあり。自分が落ち着ける場所や神聖な場所へ行くと◎。こだわりや感情の波が立ちやすい星回り。違和感を覚えたら深呼吸で間を置き、温かいお茶や一人時間の確保で心を緩めて。周りではなく「自分の本音」にエネルギーを注ぐことで、充実感のある穏やかな一日を過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：華理（かおり）東京・池袋占い館セレーネ所属。臨床検査技師として病院に10年間勤務した経験を持つ。西洋占星術とアストロダイスを用い、医療現場で培った分析力と否定しない傾聴力で、ホロスコープから「人生の次の一手」を穏やかに示す。「あなたの正解」で生きる一歩を後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/