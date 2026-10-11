LE SSERAFIM、米国ツアー9都市を完走　8都市でチケット完売、初の欧州ツアーへ

LE SSERAFIMが10月8日（現地時間）、米ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN UNITED STATES』の最終公演を開催。9都市を巡った米国ツアーを締めくくった。

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9月16日のロサンゼルス公演からスタートした今回のツアーでは、ロサンゼルス、サンノゼ、フェニックス、フォートワース、オーランド、シカゴ、ワシントンD.C.、ニューアークの8都市でチケットが完売したという。

最終公演では、今年5月にリリースしたアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」をはじめ、「ANTIFRAGILE」「CRAZY」「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」などを披露。アンコールでは最新シングル「Made My Night」をパフォーマンスし、観客との大合唱が生まれた。

メンバーはステージ上で、「それぞれ異なる人生を歩んできた方々が、わたしたちLE SSERAFIMの音楽を通じてひとつになり、ここに集まってくださっているということが本当に幸せです」とファンへの感謝を表明。「今回のツアーでたくさんのエネルギーをもらいました。この熱気を忘れずに、次にお会いできるときまで全力で活動していきます」と語った。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

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今回のツアーでは、各都市の特色を取り入れた衣装や演出も話題に。シカゴ公演では名物のピザをモチーフにした衣装、オーランド公演ではディズニープリンセスを思わせるドレスでアンコールに登場。ニューアーク公演のサウンドチェックでは、自由の女神をイメージしたヘッドバンドを着用した。

また、シカゴ公演には俳優のチェイス・インフィニティが来場し、「CRAZY」に合わせて踊る姿が注目を集めた。ニューアーク公演では、語学学習サービス「Duolingo」の公式キャラクターが客席に現れ、HUH YUNJINの誕生日を祝うメッセージを掲げるサプライズもあった。

LE SSERAFIMは今後、10月16日のロンドン公演を皮切りに、アムステルダム、パリ、コペンハーゲン、ベルリンを巡る初のヨーロッパツアーを開催。日本では12月19日、20日に初の京セラドーム大阪公演を控えている。