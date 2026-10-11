ピュアなドライビングマシンを愚直に作り続ける「ラディカル」の哲学

ドニントンパーク・サーキットの敷地内にHQを置くラディカル・モータースポーツは、1997年の創業以来、一貫してピュアな競技用車両、レーシングカーを世に送り出してきた。累計生産台数はすでに3,000台を超え、今や世界23カ国に33拠点もの販売ネットワークを築き上げた、英国で最大級の規模を誇る、そして珍しく”黒字経営の”レーシングカーマニュファクチュアラーだ。

【画像】走る歓びの本質を感じられるピュアなドライビングマシン、ラディカルSR1XXRにドニントンパークで試乗（写真13点）

今回ドニントンパークで体験したエントリーモデルSR1XXRの高いポテンシャルと、2025年に香港のクラフト・バンブー・レーシングとの協業により本格始動したラディカル・ジャパンの戦略は、ラディカルというブランド哲学そのものをハード面とソフト面の両方から雄弁に物語っていると思う。

雨上がりのドニントンパークで真っ赤な新車のSR1 XXRと対面した。スズキ・ハヤブサ用をベースにドライサンプ化し、クランクやシリンダーヘッドに独自のモディファイを施した1,340cc直列4気筒エンジンを、スペースフレームとアルミニウムパネルで構成された高剛性シャシーのリアミドに搭載。6速シーケンシャルギヤボックスを介して後輪を駆動し、ハンコック製の専用ラジアルタイヤが路面を咥え込む。ラディカルのラインナップにおいて最もミニマムな構成を持つトラック専用マシンである。

現代のスーパースポーツのような過剰な演出を一切拒んだまさにレーシングカー然としたコクピットに収まり、少々儀式めいた作法でエンジンを始動させ、クラッチを優しく繋いでアイドリングスタートした。

コースを走り出した瞬間、その扱いやすさと濃密なインフォメーションに圧倒される。ハヤブサ改ユニットは、スロットルペダルを踏み込めば踏み込んだぶんだけ鋭く、かつリニアにパワーを紡ぎ出す。まるでドライバーの意図がダイレクトに駆動へと変換されているかのようだ。それゆえ挙動の予測が極めて容易であることに感心した。

さらに特筆すべきはステアリングから伝わる路面情報の正確さだ。タイヤのグリップ状態や荷重の移動が手のひらへダイレクトにフィードバックされるため、ペースを上げても車体は完全にコントロール下にあるという絶大な安心感、すなわちオン・ザ・レールの感覚をもたらす。速度が上がるにつれてパワートレーンとシャシー、そしてエアロダイナミクスが美しく協調し、ダウンフォースが軽い車体を路面へと強固に押し付けていく。

それはむやみやたらなパワー＆トルクでドライバーを威圧する性質のものとは対極にあった。マシンの懐の深さを知れば知るほど、次のコーナーはさらに奥まで攻められるのではないかとドライバーの意欲を掻き立て、わずかな時間の試乗であっても肉体的な疲労を忘れて挑戦し続けたいと思わせる。この洗練されたメカニズムをもっと深く理解したいという強い知的＆肉体的探求心が、手が痺れてクルマを停めたあとでも心に強く残っていた。

最新モデルであるSR1XXRの日本での販売予定価格はおよそ1,500万円、と、レーシングカーとしては現実味があると同時に、プレミアムなスポーツカーがひしめく価格帯ではある。ただし提供される価値はロードカーとは根本的に異なっている。サーキットを走るためだけに100%の最適化が行われた本物のレーシングカーとしての魅力をユーザーがどう捉えるかによって、高いとも言えるし、安いとも言えるだろう。

ラディカルはかつてロードカー市場へ参入したこともある。年々厳格化するグローバルな環境・安全規制への適合コストが小規模なコンストラクターにとっては大きなリスクとなったため、社名をラディカル・モータースポーツへと改めて、ロードカービジネスから撤退することを決めた。

極めて合理的な判断であろう。世界的なサービス網を必要とするロードカーとは異なって、サーキット専用車であれば走る前のコンディション管理はオーナーや帯同するメカニックの領域となるため、メーカーはパーツ供給とテクニカルバックアップというコア機能に全リソースを集中できるようになる。ポルシェやフェラーリの背中を追うのではなく、独自のニッチなマーケットで頂点を極めるという揺るぎない自信が現在のラディカルを支えていると言って良い。

ラディカルの真の強みは、単なる車両の製造・販売業にとどまらず、レースチームやスクール、さらにはエクスクルーシブなカントリークラブまでを包括したサーキット・コミュニティをワンストップで提供している点にこそある。ラディカル・ジャパンの代表を務める榎本友香氏も、自身がサーキットを愛するドライバーとしてこの世界規模の濃密なエコシステムに魅了され、インポーターを立ち上げた。

日本国内では、2027年に開催が計画されているワンメイクレースであるラディカル・カップ・ジャパンに向けて、まずは主力モデルであるSR3 XXRを中心とした販売・技術サポート体制の構築が急ピッチで進んでいる。SR1 XXRに関しては日本独特のスポーツカー市場の環境を考慮し、本社とタッグを組んで”ロードカーコンバージョン”も計画中だ。

榎本氏が見据えるラディカル・ジャパンのビジョンは、日本を単なる消費市場として捉えるものではない。日本には世界に誇るサーキットインフラとモータースポーツの深い土壌がある。今後は日本の優秀なメカニックやドライバーをもっとグローバルな舞台へと送り出したい。同時に、アジアをはじめとする世界中のジェントルマンドライバーが日本のサーキットを走るために訪れるような、双方向のグローバル・プラットフォームを作り上げたい。その両方を一度に叶えるシステムとして、世界各国に広がりすでに確立されたラディカルのレーシング・コミュニティは有効な武器になると榎本氏は考えた。

ピーターバラにあるラディカルのファクトリーを訪れると、当然ながらオートメーションとは無縁の濃密な職人技の世界が広がっていた。昔ながらのレーシングカーコンストラクターが機能している、とでも言おうか。コンポジット成形からシャシー製作、アライメントの初期セットアップにいたるまで、すべてが人間の目と手によって厳密に管理されている。

自社製のRPEエンジンも同様だ。ハヤブサ用を単に流用するのではない。前述したように内部の主要パーツを専用設計に交換し、工場内でテストをして搭載、世界へと送り出している。定期的に必要となるオーバーホールも、データ上の数字だけで機械的に部品を交換することはせず、熟練工がパーツの状態を実測してリビルドの可否を判断するという。

彼らが日々追求するのは決して目先の販売台数の拡大ではない。オーナーができるだけ長くラディカルの世界に留まり、ステップアップしながら世界中のサーキットを仲間と共に転戦して楽しむ。そんな持続可能で強固なロイヤルティの構築である。

無駄を極限まで削ぎ落とし、走る歓びの本質だけを研ぎ澄ました純粋なドライビングマシンを愚直に作り続けること。来年はついに30周年を迎えるが、長きにわたって磨き続けられたその明確な哲学が、日本のレーシングカー・エンスージアストたちを魅了する日は、そう遠くないはずだ。

文：西川 淳

Words: Jun NISHIKAWA Photography：Andrew Coles/ Radical Motorsport, Radical Japan