All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年6月28日に回答のあった、埼玉県在住42歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：しらかば

年齢性別：42歳女性

同居家族構成：本人のみ

居住地：埼玉県

住居形態：賃貸

雇用形態：正社員

年収：350万円

現預金：1300万円

リスク資産：440万円

◆「金利が低くても定期預金なら使い込む心配がない」

メインで利用している定期預金は「埼玉りそな銀行の3年もの。金利0.1％で500万円くらい。自動更新でそのまま」という、しらかばさん。そのほかにも「武蔵野銀行の3年ものに、金利0.1％で250万円。10年以上前から継続」して預けているそう（いずれも本人記載の金利）。

現在の定期預金を使っている理由は「定期預金の預入金額が多いと、会員のランクが上がり、ATM手数料が無料になるから」とのこと。満期が来ても同じ銀行で自動更新しており、「会員のランクを維持するために、他の銀行に移し替える選択肢がなかった」と語ります。

定期預金を使ううえで意識していることは「一度預けたら忘れる。自動更新されて、勝手に金利がよくなる。利息がたいしてつかなくても、使い込む心配がない」と言います。

普段は「毎月給料が入ったら貯蓄用として地方銀行に2000円、信用金庫に2000円、ゆうちょ銀行に2000円と細かく預け入れている。あとは、カードの支払口座や証券口座への入金のために、楽天銀行に月1万円預け入れている」とのこと。「毎月は少ない金額だが、ずっと習慣づけて続けているのでたまっている」と続けます。

◆「現金7割だが今は投資ばかりしている」

手元にあると安心する現預金は「1000万円。いくらあっても構わない」というしらかばさん。

現在の資産配分は「現金7割、リスク資産3割」。この配分については「特に何も考えていないが、あまり投資に積極的ではなかった時期にためたから現金が多い。今は投資ばかりやっている」と説明し、「もう少し投資をして攻めてみてもいいと思っているが、株価が高いのでためらっている。病気の再発などもあり、今年は保守的な気持ちになっているから、現金が多くてもいい」と続けます。

最後に「10年くらい前に少しの間だけ純金積立をやっていたが、思うように価格が上がらず、短い期間でやめてしまった。こつこつでもいいから続けていればよかった」と振り返っていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部