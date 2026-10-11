MAZZEL・RYUKI×STARGLOW・GOICHI「前川一派」が初の楽曲リリース　街道レーサーで描く「もうひとつの青春」

MAZZELのRYUKIとSTARGLOWのGOICHIによるユニット、前川一派が、初のオリジナル楽曲「IPPA」を10月11日に配信リリースした。前日に開催された『BMSG FES26』の初日公演でサプライズ披露された楽曲で、あわせて田中秀幸が監督を務めたミュージックビデオも公開された。

【ソロ写真】MAZZEL・RYUKI×STARGLOW・GOICHI

前川一派は、RYUKIとGOICHIの実際の先輩・後輩という関係性から生まれた二人組。RYUKIを「総長」、GOICHIを「後輩」に見立てたユーモラスなやりとりで、ファンの間でも親しまれてきた。

初のオリジナル楽曲となる「IPPA」は、ダークかつエネルギッシュなエレクトロニック・ヒップホップを軸に、トラップやレイジの要素を取り入れた一曲。荒々しいサウンドとメロディックなフックを組み合わせ、攻撃的かつ未来的な音像に仕上げている。

MVでは、日本独自のカーカスタム文化である「街道レーサー」をフィーチャー。1970〜80年代に発展したこの文化は、現在では海外でも「KAIDO RACER」として知られ、北米を中心にコミュニティが広がっている。

映像は、RYUKIが赤い街道レーサーで道端に立つGOICHIを拾う場面からスタート。車内やガソリンスタンド、繁華街、教室、町中華の店、海辺などを舞台に、二人の「あり得たかもしれない青春」が描かれる。物語の最後には、二人を乗せた街道レーサーが東京の空へと飛び出す。

制作には、アートディレクター／映像ディレクターの田中秀幸に加え、撮影監督の山田弘樹らが参加。「表面的にそれらしく見せるのではなく、本物の質感を持った表現にしたい」というRYUKIの思いを受け、実在する車両や衣装を撮影に取り入れた。

ヤンキー文化をテーマにした体験型イベント『大ヤンキー展』の協力のもと、同展の監修を務める岩橋健一郎も制作に参加。車両オーナーが所有する実車7台と原付バイク2台を撮影に使用したほか、二人が着用する短ランやボンタン、学生鞄にも実物を用いている。岩橋自身もカメオ出演を果たした。

MVについて田中監督は、ヤンキー漫画に登場するような先輩・後輩の関係性をイメージしたと説明。「BADに憧れて、でもBADになりきれない愛すべき不良少年」という二人のキャラクターを、街道レーサーや1980年代のヤンキーカルチャー、Vシネマなどを取り入れた独自の世界観で表現したという。

RYUKIは「俺にとってGOICHIは家族です！」とコメント。「日本発のグループとして、日本独自のKAIDO RACERの文化を借りて世界に発信したい」と意欲を示した。一方、GOICHIは「前川一派が、こんなに本格的に世界へ何かを届けようとしていること自体が、まずおもろいです」と語り、今後の目標として音楽番組への出演を挙げている。

RYUKI コメント

GOICHIと一緒に「俺たちの存在を多くの人に知ってもらいたい」と思っていたので、前川一派の曲ができて嬉しいです！

俺にとってGOICHIは家族です！

完成したMVを観て、前川一派にしかできないスタイルだなと思いました。イチオシは、ガリガリ君を食べているシーン！ 平成の青春みたいな感じがしてお気に入りです！

日本発のグループとして、KAIDO RACERという日本独自の文化の力を借りて世界に発信したいです。そして、自分を出しづらい人に、自由に音楽をしている俺たちを見せていきたいです！

日本にとどまらず、世界の皆さんにも会いに行けるように頑張ります！！

GOICHI コメント

前川一派の曲はいつかやりたいと思っていたけど、こんなに早く実現したことが本当に嬉しいです。

RYUKIくんは、俺にとってかっこいい先輩です。すごく大変な撮影だったけど、RYUKIくんと一緒だったのでずっと楽しく撮影できて、かっこいいMVになって嬉しいです。

イチオシは、俺がパトカーに乗っているシーンです。現実で乗ることはないので、印象に残っています。

前川一派が、こんなに本格的に世界へ何かを届けようとしていること自体が、まずおもろいです。このMVを見て、俺たちに憧れてくれる人が増えたら嬉しいです。今後は音楽番組出演を狙っていきたいです！

田中秀幸監督 コメント

今回、RYUKIとGOICHIのユニット、前川一派のMVを演出させていただきました。

スタッフやクリエイティブチームから、このユニットの二人の立ち位置や関係性、コンセプトについて話を聞くうちに、ヤンキー漫画に登場する先輩・後輩のつながりやコミカルな側面──BADに憧れて、でもBADになりきれない愛すべき不良少年の先輩・後輩の姿が思い浮かんできました。

それぞれのエキスパートの協力を得て、日本以外でも注目されている日本独自の文化である街道レーサーや、80年代のヤンキーカルチャー、Vシネマなどをマニアックに再現しました。時代考証をぶっちぎった前川一派のファンタジーワールドの中で、思いっきりラップして青春する二人を楽しんでいただけたら嬉しいです！

前川一派「IPPA」

配信中

Streaming & Download：https://lnk.to/MAEKAWAIPPA_IPPA

『BMSG FES26』

日程：2026年10月10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）

会場：お台場BMSG FES特設会場（東京都江東区青海1丁目1）

開場13:00／開演15:00（各日共通）

※B-SIDE AREAは9:00、サブステージは10:30に開場予定。

公式サイト：https://bmsgfes.tokyo/