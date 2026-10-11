横浜DeNAベイスターズの成瀬脩人【写真：産経新聞社】





横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズの成瀬脩人内野手が10日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。7回に好守を披露し、先発の東克樹投手を救った。
 
　1-1の同点で迎えた7回、1死一塁。巨人・リチャード内野手が放った打球は三遊間へ転がった。成瀬はこれに横っ飛びで追いつくと、体勢を崩しながらも素早く二塁へ送球。ベースカバーに入った牧秀悟内野手が一塁へ転送し、見事に併殺を完成させた。
 
　抜けていれば1死一、二塁となる場面。勝ち越しの走者を得点圏に進めかねない打球を、ルーキーの好守がアウト2つに変えた。
 
　DAZNベースボールの公式Xも「ただただすごい」「成瀬脩人のキャッチ＆スローがスーパーすぎる」と紹介。大舞台での鮮やかなプレーが光った。
 
　成瀬は2025年ドラフト5位でNTT西日本からDeNAに入団したルーキー。今季は一軍28試合に出場し、打率.261、8打点を記録した。
 
　試合は1-1のまま終盤まで進み、DeNAが9回に度会隆輝外野手のソロ本塁打で勝ち越し。2-1で第1戦を制し、ファイナルステージ進出へ王手をかけた。

 



 










【動画】エグすぎる！成瀬脩人の衝撃スーパープレーがこちら
DAZNベースボールのXより
 



 

ただただすごい

ルーキーがファインプレー
成瀬脩人のキャッチ&スローがスーパーすぎる

⚾️CSファーストステージ第1戦
🆚巨人×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)





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【了】