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横浜DeNAベイスターズの成瀬脩人内野手が10日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。7回に好守を披露し、先発の東克樹投手を救った。



1-1の同点で迎えた7回、1死一塁。巨人・リチャード内野手が放った打球は三遊間へ転がった。成瀬はこれに横っ飛びで追いつくと、体勢を崩しながらも素早く二塁へ送球。ベースカバーに入った牧秀悟内野手が一塁へ転送し、見事に併殺を完成させた。



抜けていれば1死一、二塁となる場面。勝ち越しの走者を得点圏に進めかねない打球を、ルーキーの好守がアウト2つに変えた。



DAZNベースボールの公式Xも「ただただすごい」「成瀬脩人のキャッチ＆スローがスーパーすぎる」と紹介。大舞台での鮮やかなプレーが光った。



成瀬は2025年ドラフト5位でNTT西日本からDeNAに入団したルーキー。今季は一軍28試合に出場し、打率.261、8打点を記録した。



試合は1-1のまま終盤まで進み、DeNAが9回に度会隆輝外野手のソロ本塁打で勝ち越し。2-1で第1戦を制し、ファイナルステージ進出へ王手をかけた。

































【動画】エグすぎる！成瀬脩人の衝撃スーパープレーがこちら

DAZNベースボールのXより













ただただすごい



ルーキーがファインプレー

成瀬脩人のキャッチ&スローがスーパーすぎる



⚾️CSファーストステージ第1戦

🆚巨人×DeNA

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【了】