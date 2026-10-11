







大谷翔平 最新情報

ミルウォーキー・ブルワーズはリーグ優勝決定シリーズでロサンゼルス・ドジャースと対戦するが、パット・マーフィー監督は7試合で勝ち切る考えを示した。昨季は同じ舞台でドジャースに敗れたものの、今季はより良い準備ができていると自信を見せた。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のバレンティナ・マルティネス記者が10月8日（日本時間9日）に報じた。



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マーフィー監督は「昨季よりも準備はできている。それが何かを保証するわけではないが、球界最高のチームと言われる相手に備えなければならない」と語った。



今季のブルワーズは強力な打線を武器に好成績を残し、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手もサイ・ヤング賞候補に挙がる活躍を見せた。最終的にシーズン103勝と圧倒的な成績を残している。



一方のドジャースも100勝を記録し、複数のエース級投手を擁する強力な先発ローテーションを構築。リーグ優勝決定シリーズは、今季屈指の好カードとして注目される。



激しい攻防が予想されるリーグ優勝決定シリーズについて、マーフィー監督は「我々は彼らに食らいつき、7戦目で勝利を決めるよう全力を尽くすつもりだ」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、ブルワーズは最も手強い相手となるだろう。ワールドシリーズ進出を決めるためには、大谷翔平選手がいかに本来の圧倒的な姿に近づけるかにかかっているかもしれない。











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