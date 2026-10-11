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埼玉西武ライオンズのアレクサンダー・カナリオ外野手が10日、ベルーナドームで行われた北海道日本ハムファイターズとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に「1番・右翼」でスタメン出場。2-2で迎えた延長10回にサヨナラ本塁打を放ち、チームを3-2の勝利に導いた。



劇的な一発が飛び出したのは延長10回だった。1死走者なしで打席に入ると、日本ハム6番手・細野晴希投手と対戦。初球のスプリットを捉えた打球は、弾丸ライナーで左翼スタンドへ飛び込んだ。NPB+によると打球速度は188.3キロ。試合を一振りで決める強烈なアーチとなった。



打球がスタンドに消えると、サヨナラ弾を浴びた細野は両手を膝についてがっくり。一方、カナリオは歓喜に沸く本拠地の中、ダイヤモンドを一周。ホームではチームメートから手荒い祝福を受けた。



試合は西武が初回、平沢大河内野手のソロ本塁打で先制。しかし4回に奈良間大己内野手の2ランで逆転を許した。それでも5回に西川愛也外野手の適時打で2-2の同点に追いつくと、その後は救援陣が無失点でつなぎ、延長戦へ持ち込んだ。



カナリオはサヨナラ弾が出るまで4打数無安打だったが、最後の第5打席で大仕事。今季は133試合に出場し、打率.247、16本塁打、54打点、13盗塁を記録していた。



西武は延長10回の末、3-2でサヨナラ勝ち。2018年のファイナルステージ第3戦から続いていたCSでの連敗を「9」で止め、ファイナルステージ進出へ王手をかけた。

































【動画】細野はがっくり…カナリオの劇的サヨナラ弾がこちら

DAZNベースボールのXより













あの時と同じ──



打球速度188.3キロの弾丸🚀

カナリオ サヨナラホームラン🎉🎉

※NPB+より



⚾️CSファーストステージ第1戦

🆚西武×日本ハム

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【了】