







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツのフリアン・ティマ外野手が10日、アイビースタジアムで行われたオリックス・バファローズとのみやざきフェニックス・リーグに「4番・一塁」でスタメン出場。5回に2ラン本塁打を放った。



巨人が5-2と3点をリードして迎えた5回、1死二塁で打席に入ったティマは、オリックス2番手・佐藤龍月投手と対戦。カウント2-1からのストレートを捉えると、鋭い打球が左翼ポール際へ飛び込んだ。リードを5点に広げる2ランとなった。



ティマは初回にも1死三塁から右翼への犠飛を放っており、この日は本塁打を含む3打点。巨人は知念大成外野手にも2本塁打が飛び出すなど、計3本塁打で7得点を挙げ、7-2でオリックスを下した。



ティマは今季、一軍で14試合に出場し、33打数3安打、打率.091と苦戦した一方、ファームでは78試合に出場し、打率.269、10本塁打、46打点と力を発揮した。



シーズン終了後のフェニックス・リーグで、22歳の大砲が持ち味のパワーを見せている。

































【動画】すごい打球…ティマのポール際2ランがこちら！

DAZNベースボールのXより













ライナーで飛び込んだ



ティマ 圧倒的なパワー💪

ツーランホームラン！



⚾️巨人×オリックス（フェニックス・リーグ）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】