プレミアリーグ第6節が10日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

直近のリーグ戦3試合未勝利のマンチェスター・ユナイテッドと、開幕からリーグ戦は未勝利（2分け3敗）が続き、前節終了時点で最下位のトッテナム・ホットスパーの一戦は、アウェイのトッテナム・ホットスパーが攻勢に出たものの、得点を奪うことができず、スコアレスで前半を折り返した。

後半に入り、60分にマンチェスター・ユナイテッドが3枚替えを敢行し、新加入のカルロス・バレバが公式戦デビューを果たしたこともあり、試合の流れを変えると、73分にペナルティエリア内でマテウス・クーニャのパスを受けたブライアン・ムベウモが巧みなトラップから左足を振り抜いて、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。

その後、77分にはヒートアップしたルーク・ショーがロドリゴ・ベンタンクールを押し倒すと、これに反応したベンタンクールが立ち上がってすぐに頭でショーの顔を小突いたことで、ベンタンクールにはレッドカードが提示され、途中出場からわずか12分で同選手が退場したトッテナム・ホットスパーは、追いかける展開の中で数的不利となった。

それでも、諦めない姿勢を見せたトッテナム・ホットスパーは、90＋2分にサンドロ・トナーリのクロスにドミニク・ソランケがなんとか頭で合わせて同点ゴールを挙げた。

このまま試合は終了。痛恨のドローに終わったマンチェスター・ユナイテッドは、開幕6戦1勝で勝ち点は「6」となり、これは1986－87シーズン以来、リーグ戦のこの段階における同クラブの最少の勝ち点数になった。一方のトッテナム・ホットスパーは、開幕6戦未勝利となったものの、敗戦を免れたことで暫定ながら順位を18位に上げ、最下位を脱出している。

次節、マンチェスター・ユナイテッドは13日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のアトレティコ・マドリード戦後、18日にアウェイで日本代表MF田中碧が所属するリーズと対戦。トッテナム・ホットスパーは、19日にMF坂元達裕が所属するコヴェントリーとのホームゲームに臨む。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 1－1 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

1－0 73分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 90＋2分 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパー