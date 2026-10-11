プレミアリーグ第6節が10日に行われ、チェルシーとボーンマスが対戦した。

リーグ3戦未勝利で10位に位置するチェルシーが、17位のボーンマスをホームで迎え撃った一戦。リーグ4戦ぶりの白星を狙った一戦では試合当日に長期契約締結が発表されたコール・パーマー、モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロらがスタメンで起用された。

試合はホームチームが電光石火の連続ゴールを奪う。まずは2分、相手陣内右のハーフスペースをドリブルで持ち上がったパーマーがそのままボックス内に持ち込み、タメを作ってからマイナスパス。ペナルティアーク付近でこれに反応したヘンダーソンが鋭いカーブをかけた完璧な右足ダイレクトシュートを放つと、左ポストの内側を叩いたボールがゴールネットを揺らした。

ヘンダーソンの加入後初ゴールに沸くスタンフォード・ブリッジだったが、その余韻も残る中ですぐさま2点目。3分、波状攻撃からボックス左でヘンダーソンから横パスを受けたモーガン・ロジャーズがカットインから右足コントロールシュートを放つと、ゴール前で相手DFの頭を掠めたボールがゴール右上隅に決まった。

開始3分経たずの連続ゴールによってホームチームが最高の入りを見せた中、逆に拙い入りとなったボーンマスもすぐさま反撃。6分、ハイアンがボックス左に抜け出してシュートに持ち込んだが、ここは枠に飛ばすことができなかった。

試合も10分を過ぎると、チェルシーが主導権を握りながら少し拮抗した展開に。ボーンマスがリスクを冒して前に出るが、序盤以降はなかなかフィニッシュまで持ち込めず。対するチェルシーは無理をすることなくボールを動かしながら、相手の守備が食いついた際にはシンプルに背後を使って3点目を狙う。

前半半ばから終盤にかけてはチェルシーがヘンダーソンの右足アウトにかけた技ありのシュートでゴールへ迫れば、ボーンマスのハイアンのボックス内への抜け出しからGKと1対1の場面を作ったが、いずれもゴールにはつながらなかった。

チェルシーの2点リードで折り返した試合は後半も開始30秒でホームチームにゴールが生まれる。46分、右サイド深くで相手DFと入れ替わったペドロ・ネトがボックス内に切り込んで丁寧なマイナスクロス。これをジョアン・ペドロが右足ダイレクトでゴール右隅に突き刺した。

前半に続く電光石火のゴールで決定的な3点目を奪ったチェルシー。だが、ボーンマスも直後に1点を返す。51分、左CKの場面でゴール前での混戦が生まれると、カイセドのクリアを至近距離で足でブロックしたエヴァニウソンのブロックショットがゴールネットに突き刺さった。

少しラッキーな形で1点を返したアウェイチームがここから主導権を握って押し込む。それでも、最後の局面で冷静に耐えたチェルシーは鮮やかなカウンターから点差を広げる。67分、ロングカウンターから左サイドでボールを受けたペップ・チャバリアが早いタイミングでゴール前にクロスを流すと、これをジョアン・ペドロがワンタッチで流し込んだ。

さらに、直後の70分にはパーマーの仕掛けで得たボックス手前右好位置のFKの場面で左利きのパーマーと右利きのヘンダーソンがボールの前に並ぶと、パーマーをオトリに右足を振り抜いたヘンダーソンの右隅を狙ったシュートがGKの手をはじいてゴールネットに突き刺さった。

ジョアン・ペドロとヘンダーソンの2選手のブレイスで勝利を決定づけたチェルシーは、その殊勲のゴールスコアラーを下げてゲームクローズへ向かう。

そして、以降は危なげなく時計を進め5－1の圧勝。リーグ4戦ぶりの白星を手にした。

【スコア】

チェルシー 5－1 ボーンマス

【得点者】

1－0 2分 ジョーダン・ヘンダーソン（チェルシー）

2－0 3分 モーガン・ロジャーズ（チェルシー）

3－0 46分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

3－1 51分 エヴァニウソン（ボーンマス）

4－1 67分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

5－1 70分 ジョーダン・ヘンダーソン（チェルシー）

【ゴール動画】ヘンダーソン初ゴールなどチェルシーの畳みかけるゴール！