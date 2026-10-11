京都・太秦映画村にて、オリジナルアクションステージ『妖怪VS仮面ライダーマイス』が開催される。10月11日には、新たな情報が解禁となった。

9月下旬の情報解禁時に使用されたキービジュアルとは対照的な「赤」を基調とした鮮烈な〝アザービジュアル″がお披露目となった。“江戸時代の京”をパークテーマに掲げる太秦映画村らしさが前面に押し出された和風テイストなビジュアル内に、後ろ向きでたたずむ仮面ライダーマイスの様子が、ヒロイックに表現されている。「奴らの正体を暴け――」という意味深なキャッチコピーとともに、イベントへの期待が膨らむデザインに仕上がっている。

また、ステージのあらすじ、キービジュアル・アザービジュアルを使用したオリジナルグッズの販売も決定。そして公演チケットは10月11日10時より「チケットぴあ」にて一般発売がスタートする。なお、太秦映画村では同時期に、日本の妖怪文化と現代的なPOPカルチャーを掛け合わせた秋の恒例イベント「怪々YOKAI祭2026」を好評開催中だ。

ショーあらすじ

古くから数多くの妖怪伝承が残る京都を舞台に、仮面ライダーマイスらしさ・映画村らしさが溢れる、ここでしか見られないオリジナルな仕上がりになることを予感させるあらすじが公開された。最後に登場する「赤い影」とは、果たしていったい何のことなのか?

人を襲う謎の影を追って、

とある屋敷にたどり着いた仮面ライダーマイス。

深い森にたたずむその屋敷には、

“妖怪”たちが、静かに暮らしていた――

「人の世界は生きづらい。人間はわしらを悪者と決めつける」

果たして、マイスが屋敷で目にしたものとは?

人と妖怪。

その境界が、いま揺らぎ始める――

そして時を同じくして、

もう一つ、“赤い影”が屋敷には忍び寄っていた――

公演内容

本ステージの脚本・演出は、これまで数多くのヒーローショーを手掛けてきた、きだつよしが務める。さらに、ステージ後には仮面ライダーマイスとのハイタッチ会も実施予定で、公演チケットをお持ちの方は全員参加が可能。

-壱-部 アクションステージ：妖怪VS仮面ライダーマイス

映画村、完全オリジナルストーリーの臨場感あふれるヒーローショー。脚本・演出はきだつよし。

-弐-部 ハイタッチ会

ステージ実施後に舞台上で仮面ライダーマイスとハイタッチ。公演チケットをお持ちの方は全員参加可能だ。

場所

太秦映画村 パディオス3F 多目的ホール

〒616-8586 京都府京都市右京区太秦東蜂岡町10

※公演中は撮影録音禁止 ※ハイタッチ会中は静止画・動画での撮影可能・ただしSNSへのアップロードは静止画のみ可能(予定)

公演スケジュール

10月31日～11月29日の土日祝計12日間・全24公演で開催する。

チケット券種

プレミアム指定席券

ステージ近くの臨場感あふれるエリアで観覧できる特別チケット。

1DAY入村券付き：大人 5,300円 ／ 子ども 4,100円

ナイトタイム入村券付き：大人 4,500円 ／ 子ども 3,800円

プレミアム指定席券(単体)：一律 2,500円 ※別途、映画村入村券の購入が必要。

通常指定席券

DAY入村券付き：大人 4,300円 ／ 子ども 3,100円

ナイトタイム入村券付き：大人 3,500円 ／ 子ども 2,800円

通常指定席券(単体)：一律 1,500円※別途、映画村入村券の購入が必要。

販売先・スケジュール

チケットぴあにて10月11日10時より、一般発売を開始する。

座席配置

プレミアム指定席券(赤色エリア):ステージに近い臨場感あふれるエリア

通常指定席券(灰色エリア)

※座席配置はイメージです・変更になる場合があります

オリジナルグッズ

キービジュアル・アザービジュアルを使用したオリジナルグッズの販売も決定。ジオラマアクリルスタンドにTシャツ、手ぬぐい、トートバッグなど、飾って楽しいアイテムから日常使いがしやすいアイテムまで、ショーを鑑賞した記念となる商品がラインナップされた。なお商品はいずれも数量限定での発売となるため、注意が必要だ。

Tシャツ:4,400円

手ぬぐい:2,000円

トートバッグ:2,500円

ジオラマアクリルスタンド:各1,700円

マグネット:各1,000円

アクリルキーホルダー:各￥00円

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