元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「【どうなる? CS】下剋上の可能性はあるのか!? 強すぎるホークスに隙はやっぱりない?【月曜日もパテレ行き(月パ)】Supported by スカルプD【パーソル クライマックスシリーズ パ】」に出演。現役時代、対戦して「お手上げだった」という投手について語った。

中田翔氏

中田翔氏がモイネロとの対戦を回想

番組では、クライマックスシリーズに向け、ソフトバンクのモイネロの攻略法についてトーク。そのなかで、中田氏は「ヤバかったですよね、モイネロ。僕ら対戦してるとき」と率直な感想を口にし、「僕も本当お手上げだったですもん」と現役時代の対戦を振り返る。

また、T-岡田氏が「右バッターのほうが組みにくい。あのチェンジアップ」と話すと、中田氏も「チェンジアップもだし、あのカーブも」と共感。さらに、五十嵐亮太氏が「翔、言ってたもんね。ストレートかカーブどっちかに絞るって」と水を向けると、中田氏は「絞っても1発狙いしかなかったですね、僕は」と明かし、「ちょこちょこなんかもう無理でしたね」と、安打を重ねるような打撃はできなかったと、改めてモイネロの攻略の難しさを語っていた。