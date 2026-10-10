







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの牧秀悟内野手が10日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に「2番・二塁」でスタメン出場。初回の第1打席で先制ソロ本塁打を放った。



0-0で迎えた初回、1死走者なしで打席に入ると、巨人先発・井上温大投手が投じた初球を捉えた。打球は左翼スタンドへ飛び込み、大事な初戦でDeNAに先制点をもたらした。



牧は今季、井上との対戦で13打数無安打、8三振と苦戦していた。それでも短期決戦の初戦で、その相性を覆す一発。DAZNベースボールの公式Xも「短期決戦に相性なんて関係ない」と紹介した。



今季は108試合に出場し、打率.283、30本塁打、75打点を記録。シーズンを通してDeNA打線の中軸を担った主砲が、ポストシーズンでも初回から存在感を示した。



試合はその裏、巨人が泉口友汰内野手の一ゴロの間に同点。1-1のまま終盤まで進んだが、DeNAは9回に度会隆輝外野手がライデル・マルティネス投手から右中間へ勝ち越しソロを放った。



投げては先発の東克樹投手が7回1失点と好投。8回を浜地真澄投手、9回をショーン・レイノルズ投手がつなぎ、DeNAが2-1で接戦を制した。



DeNAは今季のレギュラーシーズンで巨人に12勝13敗とわずかに負け越した一方、終盤は巨人戦で5連勝。CSでも過去3度の直接対決ですべて勝ち上がっており、今回も第1戦を制してファイナルステージ進出へ王手をかけた。

































【動画】井上もこの表情…牧のCS1号先制弾がこちら

DAZNベースボールのXより













衝撃の幕開け



短期決戦に相性なんて関係ない

初回から牧秀悟が先制ホームラン



⚾️CSファーストステージ第1戦

🆚巨人×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】