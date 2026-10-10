CSファーストステージ第1戦

●巨人 1 － 2 DeNA ○

＜10月10日 東京ドーム＞

10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した田尾安志氏と大矢明彦氏が、DeNA・度会隆輝について言及した。

度会は同日の巨人戦、1－1の9回一死走者なしの第4打席、マルティネスが3ボール1ストライクから投じた5球目のストレートをライトスタンドに飛び込む決勝のソロを放った。

田尾氏は「こういうゲーム、1本自分がホームランを打てば、決められるぞという打席じゃないですか、こういう時によし決めてやろうという前向きな気持ちがあるかないかですよね。ここシングルヒットを狙っていなかったと思いますよ。あわよくば大きいの打ってやろう、その気持ちがホームランを生んだと思います」と振り返った。

大矢氏は「初めて1番でフルに出るようになって、今まで使われたり使われなかったりがあったんだけど、やっと1番に定着してくれたかなと感じますね。彼の良さは、積極的に甘いボールを打ちにいくことがあるんですけど、プラス勝負強いバッター。すごく打点の稼げる選手だと思います」と絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』