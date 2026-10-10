







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ダルトン・ラッシング捕手がナリーグ地区シリーズのロースターから外れた。右肘故障による離脱からは戻ってきていたが、デーブ・ロバーツ監督としては、それだけでは不安要素は払しょくできなかったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ラッシングは右肘靭帯の軽度断裂により8月初旬から約1か月戦線離脱すると、その数日後に同箇所の違和感を理由に再離脱。その後、同月下旬に打者としては復帰を果たしたが、地区シリーズのロースターには入らなかった。



同メディアは「彼は手術を回避（少なくとも先送り）することができたため、捕手としては出場できなかったものの、打者としてプレーすることは可能だった。しかし、この故障の影響で8月1日以降はわずか8打席にとどまり、最後に安打を放ったのは7月30日だった」と言及。



続けて、「2か月間でわずか8打席しか立てなかったことで、ラッシングはかなり不利な状況になった。捕手として出場できなかったことも不利に働いた。彼とはとてもいい話し合いができたし、素晴らしい選手だ。ただ、ホスエ・デポーラ外野手を選んだ理由はそういったところにあると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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