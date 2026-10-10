ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督が、日本代表MF守田英正の状況に言及した。9日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

昨シーズン限りでスポルティングを退団し、今夏にフリーでハル・シティに加入した守田は、プレシーズン中に負傷した影響で少し出遅れたものの、8月25日に行われたカラバオ・カップ2回戦のストーク（2部）戦で途中出場して新天地デビューを飾った。

さらに、同29日に行われたプレミアリーグ第2節のコヴェントリー戦に先発出場を果たし、コンディションの問題でハーフタイムで予定通りに交代となったものの、プレミアリーグデビューも果たしていた。しかし、その後に内転筋を負傷したことで、戦列離脱を余儀なくされていた。

代表ウィークの最初の週が終わってからチームに合流する予定であることがヤキロヴィッチ監督から明かされていたなか、11日に行われるプレミアリーグ第6節のエヴァートン戦前の記者会見に出席した同監督は「守田は戻ってきた。ブルック・ノートン・カフィーと一緒にトレーニングに復帰した」と練習に参加していることを明かしている。

エヴァートン戦で復帰することになれば、約1カ月半ぶりの復帰となるが、果たして守田に出場機会は訪れるのだろうか。