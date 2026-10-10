







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力リリーフの一人であるアレックス・ベシア投手が契約満了予定となっている。チームとしては残留させたいところだが、本人はそうではない展開もある程度は覚悟しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のベシアは72登板、3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64と、ブルペンの中心的存在として安定した成績をマーク。年齢もまだ30歳で、来季以降もしばらくは計算が立ちそうな好投手だ。



同メディアは「ベシアはここ5年ほど、チームでも特に信頼できるリリーフの一人だったが、今回がドジャースの一員として最後の戦いになる可能性もある。彼は2年総額580万ドルの契約最終年を迎えており、10月に素晴らしい活躍を見せれば、FA市場で引く手あまたになる可能性がある」と言及。



続けて、「彼はカリフォルニアポストに対し、この10月がドジャースでの最後の戦いになる可能性について率直な思いを語った」としつつ、「家族のグループチャットに『レギュラーシーズンでは、ドジャースの選手として最後のホームゲームをもう終えてしまった可能性がある』みたいなメッセージを送ったんだ。本当に、なんてこったって感じだったよ」という本人のコメントを伝えている。











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