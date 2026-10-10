レピッシュ、武道館への「無謀な挑戦」──杉本恭一が語る、デビュー40周年にもう一度勝負する理由

1987年9月にデビューしたレピッシュ（LÄ-PPISCH）は、あらゆる面で画期的だった。「パヤパヤ」はそれまで一度も聴いたことのない音楽だったし、スカのイメージからカラフルなミクスチャーバンドへと進化を遂げていくその過程は痛快だった。メンバーたちは近づいてくる人を翻弄するトリックスター集団で、ステージでは徹底的に暴れまくった。89年に3rdアルバム『KARAKURI HOUSE』をプロデュースしたトッド・ラングレンは今も来日公演の際には必ずメンバーを招待する。日本のロック・シーンにおいて、レピッシュのおかげでOne Step Beyondしたものはたくさんあると思う。

その一方、バンド内は波乱万丈だった。2001年秋にドラマー雪好が突如脱退し、ミュージシャンを引退する。その翌年、杉本恭一と名コンビで名ライバルだったソングライターでキーボーディストの上田現がソロ活動に専念するために脱退。2007年のデビュー20周年ツアーにはメンバーから乞われて参加を表明するもその前年にがんを発症していたため姿を見せたのは最終日の渋谷AX公演のみだった。状況をファンには一切公表しないまま2008年3月9日夕刻、家族、メンバー、友人たちに見守られながら逝去。それ以外にもさまざまな不運が重なり、レピッシュは活動を止めた。

近年になって緩いペースで活動を始めたが、デビュー40周年イヤーの2027年5月3日、1993年12月以来3回目の日本武道館公演に挑むことが発表された。事務所に所属せず、レコード会社との契約もない、アンダーグラウンドなバンドの、無謀とも言える挑戦。その決意に至った理由を、レピッシュのリーダーである杉本恭一に語ってもらった。デビュー前にFISHBONEの前座に起用され、なんの前知識もなく観に行った人の度肝を抜いたあのライブパフォーマンスはいまだ健在だ。二度とない奇跡の瞬間を見逃す手はない。

Text by 佐々木美夏

Photo by 緒車寿一

杉本恭一

「パヤパヤ」：1987年9月にリリースされたメジャーデビュー曲

なぜ今、武道館に挑むのか

―ではまず武道館でやることになった経緯から。

杉本：去年の夏くらいにBS朝日からそういう企画の話が来てるってスタッフに言われて「どうする？」みたいな話になって。実はレピッシュが再び動きだしたときにそういう無謀な目標が何か1個あったほうがいいなぁとは思ってたんよ。こういうペースの活動だと目標が生まれにくいから年に1回集まったときにそういう提案を俺のほうからしたこともあったんよ。

―武道館という具体名を出して？

杉本：そうね、それくらい大きい目標がないとなんかただの思い出ごっこで終わっちゃうなと思ってさ（笑）。それだと自分の中でしっくりこない。目標に向けて何か動くとか、そうするとやっぱやる気もわくやろ。で、そういう提案をシゲさん（デビュー当時からの舞台監督）に相談したんだけど、要は事務所もレコード会社もない状態で全部自力で今やってるから、もし大失敗したときに借金の行き場とか、もともと準備しなきゃいけないお金もないから、さすがに無理だってことで納得はしてた。でもまぁこういうのって旬があるから、久々に動きだしたときがいちばんいいんだけどね、本当言うと（笑）。

―3年前？

杉本：いや、再び動こう、年に1回は集まろうって決めたのは2020年なんよ。でもコロナで予定がズレて結果3年前になってしまった。

―3年前のライブは川崎クラブチッタの35周年という名目だったよね？

杉本：他にもちょこちょこいろいろあったけどね。MAGUMIの誕生日とか。で、そういう思いがあったから、BS朝日から話が来たときは、時期的にタイミング、久々に集まるっていう話題性は逃したんだけど、「やろうか」って。毎年1回集まってやってることは楽しいんだけど、お客さんも喜んでくれるしMAGUMIも楽しそうだし、そこにやりがいを見つけてはいたんだけど、やっぱなんか自分の中では何かが違ってさ（笑）、で、まぁ無謀だけどやれるもんならやりたいってなって、メンバーやスタッフと打ち合わせした。現実に動員って問題があるから、当時関わって今も人気があるバンドを集めてイベントにするのがいいんじゃないかって案もあったんだけど、それだと「大きなチャレンジだから頑張らなきゃ」ってモードとは違うなって（笑）。MAGUMIも「単体でやりたい」って言うから、じゃあ頑張ろうかって決まった。

―BS朝日はどうしてレピッシュに白羽の矢を立てたんだろう。

杉本：わからん（笑）。でもそういう話でもない限りこんな無謀なチャレンジをするチャンスもなかったから、ありがたく思ってるけど。

―じゃあ全然迷わなかった？

杉本：決めるまではね。決めてすぐはビビりまくり（笑）。ネットでアイドルかなんかのイベントで1000人くらいしか入ってない武道館の映像を観てすげぇ背中がぞくぞくぞく（笑）。ビビりまくったよ。「あーしまったー」ってそのときは思ったけど（笑）、今はもうね、50人でも1万人でもちゃんと最高のライブをやるぞというモードに入っとる。

3人になった今、5人だった頃のレピッシュをもう一度

―再始動してからのレピッシュは今どうなんでしょう。前とは違う？

杉本：うーん、時系列でちゃんと語っていくと、2020年3月にMAGUMIが企画した上田現のライブ（上田現の誕生日に行われる企画ライブ）があって、そこに俺もtatsuも出演してシゲさんも来てて、コロナでその日は配信のみになっちゃったんだけど終わったあと打ち上げで酔っぱらったシゲさんが「みんな聞いてくれ！ レピッシュは俺の青春だったんだ！」って熱いこと言い出して。「だから決めた！ レピッシュを俺がもう1回やるんだ！」って。「何を言い出すんだ？」って思ったんだけど、そんな熱い気持ちをスタッフサイドで言ってくれる人は周りにいなかったし、舞台監督として優秀な人だし、また何か一緒にやりたいなって常に思ってた。それプラス現ちゃんの場っていう精神状態もあったんだけど、「じゃあやろう」ってなった。

で、レピッシュのツアーを翌年頭に組んだ。コロナもそんなに長く続くとは思ってなかったし。でもご存じの通りあの時期は全部中止。でも夏にその延期になってた現ちゃんのライブをやったのかな、2回にわけて。そこで「レピッシュのことをそういう風に言ってくれる人がいて、だったらやろうってことに3人の中でもなってる」と言ったんよ。でも実際その翌年のツアーも飛んで、自分も事務所をやめて独立することになって、でも「やる」って言ったのに何もしないのはよくないから3人でアコースティックで名古屋・大阪・東京でツアーをして。そんな感じで想いをつないでたんよ。もちろん毎年レピッシュをやろうって動いてはみたんだけど、コロナで何かあったときにスタッフたちのほうが責任は重くなっちゃうからね。で、ちゃんとライブができるようになってやったのが3年前……そうだ、タイガースが優勝した年だ、2023年だ。そのときは東京だけだったけど、翌年から東名阪でやり始めて。

左から、tatsu、MAGUMI、杉本恭一

―昔からリーダーとしてバンドを前に進めなきゃいけないと思っていろいろやってきたわけでしょう。その間すごくいろんなことがあったけど、バンドを進めなきゃみたいな責任感は今も変わらずある？

杉本：今回のこの話が決まるまではそういう気はあまりなかった。どっちかというとお客さんに楽しんでもらって恩返しをする、みたいな気持ちだった。でもそれだけじゃつまらないから何かないか、ってことで今回の話になるんだけど、そうするとやっぱり自分の中にも変化が出てくる。ここまでは本当に、お客さんが喜んでくれて久々のスタッフと仕事ができて、MAGUMIが楽しそうで好きな歌、歌いたい歌うたってくれれば、みたいな感じだったけど、今回のことはそれだけではないだろうから自分ができることはしようと思ってる。活動が止まる前の”3人レピッシュ”は正直いろいろうまくいかなくて終わるわけだけど、生き方も考え方も全然違う3人が今また集まってるのは5人だったときのレピッシュの世界をやろうとしてるわけだから、そこがだいぶ違うと思う。

―今やtatsuがステージでコーラス歌ってますから（笑）。

杉本：あいつなりにね、もう3人しかいないんだ、自分はそのひとりなんだ、っていう責任感は5人のときとは違う何かがあるんだろうね。この間実家でデビューしたてくらいのときのファンクラブのカレンダーが出てきて、俺とか現ちゃんはバカなことやってるんだけど、tatsuが美少年でびっくりした（笑）。思わず写真撮ったよ。

―レピッシュの曲を今ステージでやるのはいろいろ大変って前に言ってたけども。

杉本：技術的に難しいことは今のソロとかのほうがあるんだけど、当時はできなくて今はできることもあるんだけど、でもやっぱね、頭使うんよ。俺のソロの曲もバンドメンバーにそう言われることが多いけど、いろんなことが追っつかないんだよ。速いしね、レピッシュの曲は。こんな速い16ビートとか信じられない、と思いながら。だから当時とは違う弾き方をしながらクリアするしかないんだけど……あの頃は元気いっぱいだから。それにあんまりちゃんと演奏しないで暴れてばかりいたしね（笑）。

―ソロを始めてからもまる30年がたって。

杉本：そうか、それくらいたつか。

―もろもろ順調ですか？

杉本：自分の中ではね。ていうかこんな年までやれてちゃんとお客さんが来てくれて音楽で食べれて、なんて想像してなかったしね。40歳前にレピッシュを止めてソロになるときも「もう無理かな」とぼんやり思ったこともあった。だからまぁほんとありがたい。あの時代を一緒に過ごした人たちの今の生活に音楽やライブがあるっていうことはすごいうれしい。だからこそ今回の武道館をやろうと思った。日本中に観たいって言う人いるだろうってね。いてくれって願望でもあるけどね。

―ソロでやりたいことはまだまだある？

杉本：もちろんいっぱいあるよ（笑）。特になんとしてもアルバムを作りたいって何年も前から思ってるんだけど、ひとりでやってるから追っつかなくて。やることが。今も告知系とかいっぱい失敗してるしね。たまたま独立がコロナ禍だったからなんとかできたんよ。あのときはすべてのスピードが落ちたから。そこでブッキングからいろんなことから全部イチから覚えてやっていった。今までやってもらってたことを自分でやる、そういう人はいっぱいいるから今更なんだけど、60歳近くで覚えたことはなかなかスピードが追い付かない。ついていけなくてびっくりする。

―独立するって聞いたときは驚きましたよ。「あの面倒くさがりで怒りんぼが独立!?」って（笑）。

杉本：（笑）自分でも無理だろうと思ってたよ。今でも「あ！」が何度あるか。あ、あれやってない、これもやってない（笑）。レコーディングをどのタイミングでやるかってことを毎年考えるんだけど、そう考えてるうちに時間が過ぎる。レコーディング費用は貯まり始めているんだけどね。なんでも先立つものが必要だから。物販を作るにもライブのギャラや製作費を払うにも。最初はそういう資金がほぼ0円から始めたから。

―よく「若さと引き換えに経験や知識を得た」って言うけどミュージシャンにもそれは当てはまる？

杉本：あぁ……ロックミュージシャンの歴史の中で、俺らはギリギリ先輩がいるけど、言ってみりゃ先駆者に近いじゃん。始めたときはロックミュージシャンなんて30歳くらいまでやれたら幸せかな、くらいに思ってたから、この年までやってるなんて夢にも思ってなかった。できるとも思ってなかった。ロックやって食ってるなんて想像がつかなかった。実際自分の周りは他の仕事しながら頑張ってる人も多いし、それもすごいと思ってる。

―「生まれ変わったらミュージシャンにはならない」って言う人がけっこういるけども。

杉本：それはないな。生まれ変わっても俺はまたやると思う。

40年後にもう一度武道館へ

―87年はブルーハーツ、ユニコーン、BUCK-TICK、レピッシュ、コレクターズがデビューした記念すべき年で、しかもブルーハーツ以外は今も現役という。

杉本：そうなんだけど、YouTubeとかで当時のバンドブームが取り上げられてるのを見たりすると、レピッシュだけ出てこなかったりするからね（笑）。「あれ？」って思うよ。「それってどうなんだ？」っていうのも今回こういうことをやろうって思いにつながってるのかもしれない。まぁあの不思議なバンドブームがなかったら売れることもなかったバンドのような気もするんだけどね（笑）。

―それはないでしょう。ルックスいいし、キャラも立ってたし。

杉本：あぁ……。

―40年後のことなんて誰も考えてなかったけども。

杉本：異常な時代だったしねぇ。あれがなかったらどうだったんだろうって思うよね。デビュー前に決意を固めるようなミーティングをしてたときに、「40歳になっても三畳一間で暮らすくらいの覚悟がないとロックミュージシャンになんてなれない」って上田現が言ってた。実際そういう人もいたから、そんなもんだろうと思ってたわけよ。そういう意味じゃびっくりだよね。

「RINJIN」：1989年リリースの3rdシングル、当時CDラジカセのCMソングにも起用された

―武道館でのワンマンは過去2回やってるけど、覚えてますか？

杉本：一応覚えてるよ。レピッシュは変にひねくれてたから、いちばん売れてるときに大きいところでやらなかったやん。やってもNHKホール2daysとか。当時バンドブームだからデビューしてすぐ武道館とかぽんぽんやってるのを見て「イヤだなぁ」と思って、レピッシュはやらなかった。なのに業界内で「終わった」とか言われるようになってから武道館やって、逆に「おお」って思わせたのがあの2回やね。イベントでもロフトのやつとあと何かで1回出てるらしいんだけど、記憶がない。すごいよね、今だったらかみしめるだろうに。

―武道館への個人的な思い入れはある？

杉本：う～ん……正直言うと、ずっとなかったんよ、そういう感じは。でもフラカン（2015年12月）を見に行ったときに「こんなにでけぇんだ？」って思ってさ（笑）。「へえ、すげぇな」とかそのとき思ったなぁ。俺はその程度の想いなんだけど、お客さんにとってはインパクトがあるやん。「おおおー！」ってなるやん。そういうのをあの時代に見に来てくれてた人たちが感じてくれる場所があるとしたら武道館しかないなって。やっぱもう1回見てもらう場所、行ってみようかなと思う場所があるとしたら武道館なのかなと。

―下の世代はわからないけど、私たち世代にとっては他とは比べ物にならない晴れがましさがあるからね。

杉本：やっぱ決めてから人に話すと、アガッてくれたり心配してくれたりその人によって対応が違うんだよね。これが野音だったらそうはならないんだよ。そういう意味で、大成功するのか大失敗するのかちょっと今は想像つかないけど、それくらいじゃないとヒリヒリしねぇっていうか（笑）。

―ツアー最終日にステージで発表したときどんなどよめきが起きるか（※このインタビューはツアー前に行われた）。

杉本：まぁ喜んでくれる人と、「大丈夫？」って思う人と両方だろうけど、それは正直なところだろうし。だからどうやって見せていこうって打ち合わせをしたときに俺がメンバー、スタッフに言ったのは、世の中にいちばん知られていた頃のレピッシュをやろうと。もちろんその後にも俺たちの歴史はあるんだけど、いちばん人が聴いてくれてた『make』（90年10月リリースの4thアルバム）くらいまでのレピッシュをやろうって提案はしてる。その頃のレピッシュはどんな格好してたかっていうとスーツだから、スーツ着てやろうとか。まぁ実際どうなるかわからないけど、入口として……なんだろう、今までのレピッシュだったら「人が望んでいること、予想していることはやりたくない」って発想だったけど、この年になってこういう無謀なチャレンジをするにあたって、逆にそこはわかりやすく提示したほうがいいかなぁ、って。結果的に『make』以降の曲もいっぱいやるかもしれないけど。

―『make』までだと「プレゼント」とかがはずれちゃう。

杉本：そうそうそう。けど1回そんくらいの感覚で考えたほうがいいかなぁ。レピッシュから離れてみたときに思ったのは、やっぱMAGUMIがいちばんかっこよく見えるのはスカの曲だな、って。やってる当時に気づけよって話なんだけど（笑）、そう思ったんよ。そうなると確かに初期のナンバーなんよ。なのに俺も現ちゃんも『make』のあとくらいに「もうスカなんかやりたくない」ってモードにふたりともなっちゃって、それ以降スカはあんまりないんだけど。今もライブに来てくれてる人たちは全部知ってくれてるだろうからそんなことはないだろうけど、そうじゃない人たちにとって、やはり日本のロックバンドにスカを持ち込んだ我々のあの感じがいちばんわかりやすいっていうか、「見たい」って思ってくれてるんじゃないかって気はする。ギターはつまんないんだよ（笑）、裏打ちばっかり弾いてると。でもそういうことじゃなくてね。

―60代バンドの希望の星になってくださいよ。

杉本：う～ん……そこはあんまり背負ってないんだけど。でも正直いつまでできるか、いつまで生きてるかがわからない年にはなっちゃったから。例えば自分が100歳まで生きたとしても、メンバー全員が100歳まで生きるかわからないし。そう考えたらちょうどいいこの40周年のタイミングだったのかもしれない。50周年でやるかって言われたらまったく想像つかないし、痛々しい姿のレピッシュは見せたくないしね（笑）。今だったらまぁ見た目はあの頃とはちょっと違うけど（笑）、ライブパフォーマンスは期待してくれて大丈夫だと思うよ。

レピッシュ デビュー40周年記念

「Wind speed of 40 meters per second」

2027年5月3日（月・祝）日本武道館

OPEN 16:30 /START 17:30

料金：

指定席 11,000円（税込）

指定席 U18 8,800円（税込）

※小学生以下は保護者同伴に限り入場可（チケット必要）

※3歳未満入場不可

チケット一次先行受付（抽選）：

2026年10月9日（金）22:00〜10月25日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/la-ppisch/

主催・問い合わせ：ソーゴー東京 03-3405-9999

（月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

公式サイト：https://www.cittaworks.com/event/la-ppisch-tour-2026/