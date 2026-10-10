







埼玉西武ライオンズの渡部聖弥内野手は、プロ2年目の今季、129試合に出場し、2年連続となる12本塁打を記録した。しかし、本人の口から出たのは「もう少しできた」という言葉だった。1年目に見つかった課題と向き合いながら、試行錯誤を重ねた一年でもあった。渡部は何を変え、どんな成長をつかんだのか。2年目の手応えと、その先に描く打者像を聞いた。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：渡部聖弥

広島県出身。広陵高、大阪商業大を経て、2024年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団した。ルーキーイヤーから一軍で109試合に出場し、12本塁打を記録。プロ2年目の今季は三塁手や指名打者を中心に起用され、2年連続で12本塁打をマークするなど、主力の一角を担っている。



「もう少しできたな」自己最多129試合出場でも残った“物足りなさ”

[caption id="attachment_294783" align="alignnone" width="1200"] 西武の渡部聖弥【写真：産経新聞社】[/caption]











プロ2年目のシーズンを走り抜いた西武・渡部聖弥は、数字だけでは測れない手応えをつかんでいる。今季は129試合に出場し、打率.255、123安打、12本塁打、48打点。ルーキーイヤーの昨季に記録した110安打、43打点を上回り、本塁打は自己最多タイの12本に並んだ。「1年目の課題を、2年目でしっかり潰しに行ったシーズンでした」と前進を感じる一方、好調を長く維持できなかった現実もある。



「状態がいい日があっても1、2日限りで、1カ月通していい状態が続くことは正直なかったです」



満足よりも「もう少しできたな」という思いを残しながら、1年間の歩みを見つめている。



1年目に突きつけられた課題の一つが、連戦を乗り切る体づくりだった。学生時代の試合は主に週末だったが、プロでは連日のようにグラウンドに立つ。もともと骨盤が前傾しやすく、疲労が重なると腰が反り、背中の張りや動作の変化につながっていた。



「バッティング面でもそういったところが課題で、（状態を）維持できなかったりしました」



2年目は骨盤周辺を安定させるトレーニングに力を入れ、体の状態を整えるところから昨季の課題を潰しにいった。



取り組みは細部に及ぶ。「ウェイトトレーニングで大きいところ、チューブを使って細かいところをトレーニングしています」。秋本真吾スプリントコーチとも体の使い方について話し合い、足を上げるためにはどこを強化すべきかを確認しながら、チューブを使った足のトレーニングも継続してきた。地道な積み重ねを経て、「安定した状態で挑めています」と昨季との違いを感じられるようになった。



昨季の反省は、今季を戦い抜くためのコンディショニングにも生かされた。



「去年は防げる怪我を防ぎきれず、2カ月ほど離脱してしまいました」



昨季は右足首、左足首の負傷で戦列を離れ、コンディショニングに課題を残した。同じ後悔を繰り返さないため、今季は自分で予防できる故障をなくすことに努めてきた。



今季も右手親指の打撲、左眼窩底骨折、左膝の負傷には見舞われたものの、いずれもプレー中のアクシデントだった。「運が悪かった部分もあるんですけど、自分で防げる怪我は予防してきて、それが実って防げる怪我はしていないと思います」。昨季の反省を、今季は出場を続けるための準備へ変えた。



防ぎようのないアクシデントに見舞われても、簡単に戦列を離れるつもりはなかった。4月18日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で、右手親指に死球を受けた。患部が腫れ始め、病院で検査を受けると打撲が判明。それでも翌日にはバットを握り、自分の体でプレーできるかを確かめた。



「意外と振る時って、親指を使わないんですよ」



親指を少し浮かせるようにするとスイングできたが、詰まった打球では患部に振動が伝わる痛みもあった。それでも「我慢できるぐらいの痛みだった」とプレーできる可能性を探った。



とはいえ、試合出場は痛みに耐えられるかどうかだけで決められるものではない。トレーナーを通じてドクターの判断を確認し、プレー可能と認められた上で本人の意思も尊重された。「自分の誠意や思いを買ってくれてたのもありますし、ドクターからオッケーが出たうえで、自分の意見を通してくれました。任せてもらえる部分は本当にありがたいですね」と、意思を尊重してもらえる環境への感謝を口にする。医療面でプレーに支障がないことを確認しながら、戦列に残る道を選んだ。



そこまで出場にこだわるのは、試合を離れる悔しさを知っているからでもある。



「怪我をして離脱する、そっちの方が嫌なんですよ。悔しい気持ちが勝ってしまうので」



さらに今季は、簡単に手放したくない場所もあった。自身では「パッとした成績じゃない」と捉える中でも、西口文也監督は起用を続けた。



「新たなサードという持ち場を与えてもらったので、そこを手放したくなかったっていうのが一番大きいと思います」



8月9日に左眼窩底を骨折した際も、同25日に一軍へ復帰すると、復帰初打席で中前安打を放った。走塁時に左膝付近を負傷して途中交代したが、翌26日には代打で出場。任された三塁を手放したくない思いも胸に、プレーできる状態ではグラウンドに立ち続けた。





「寝て起きたら半分以上忘れる」2年目の成長を支えた“ノート”

[caption id="attachment_294782" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・渡部聖弥【写真：編集部】[/caption]











三塁への挑戦は、不安を抱えながらのスタートだった。学生時代に三塁を守った経験はあるものの、プロ入り後の昨季は主に左翼を守っていた。プロの打者が放つ打球の強さを外野でも感じていただけに、打者との距離が一気に縮まる三塁には警戒心があった。



「サードを守るとなると、相当打球が速い」



プロでは初めて本格的に取り組む三塁に対応するため、キャンプでは打撃の特打に充てていた時間を特守へ変え、基礎から守備を見直した。



序盤は平凡な打球を弾き、捕球動作にもぎこちなさがあった。実戦を重ねる中で、前へ出る捕球、後ろで待つ捕球、逆シングルと選択肢が増えていった。



「平凡な打球を、平凡に捌けるようになりました」



一方、走者を置いた場面では新たな課題も見つかった。



「自分の課題は、やっぱり判断です」



瞬時に状況を把握し、どこへ送球するのか。打球を処理する技術だけではなく、試合を読む力も三塁手として磨いていく。



守備だけでなく、打席での試行錯誤を整理するために続けている習慣もある。昨季途中から書き続けているノートだ。始めた理由はシンプルだった。



「やっぱり人間、忘れるときは忘れるじゃないですか。寝て起きたら半分以上忘れてしまうので」



前日に得た好感触も、うまくいかなかった理由も時間がたてば薄れていく。記憶だけに頼らず、試合で感じたことを文字として残すようになった。書き込む内容は技術面だけにとどまらない。



「このピッチャーの時は、初球はこれ狙いで、こういったボールをケアして、こういう気持ちで入ったとかを書いてます」



狙い球や警戒する球種、打席へ入る際の気持ちまで記録する。日付と試合を照らし合わせながら打席内容を確認すれば、結果に至った過程も見えてくる。



「こうだからこうなったんだなって分かると行動が明確になるので、改善しやすいです」。ノートは結果を記録する場所ではなく、自分の選択を後から検証するための材料になっている。



書き続ける中で、複雑に見えていた不調にも共通点が見えるようになった。ボール球に手を出してストライクを見逃す。逃げる球を意識しすぎて踏み込めなくなる。反対に踏み込みすぎる。



「悪い時はこうなってるっていうのが、意外とあるんですよ。難しく考えても答えが出ないことが多いので、今までやってきたことをやることによって、そこにあるヒントを見つけられるのかなと思います」



ノートをとることで経験を蓄積するだけではなく、必要な時に引き出せる形へ変えている。



試行錯誤を重ねた2年目。それでも、成績への自己評価は厳しい。123安打と48打点は昨季を上回ったが、「一言で言うと物足りないところはある」と満足はしていない。本塁打は昨季と同じ12本。「最低限並んだというライン」と位置づける一方、1年目に残した数字を2年目も再び記録できたことで、プロの投手から本塁打を重ねていく再現性への手応えも少しずつ生まれている。



さらに、同じ12本でも本人が違いを感じているのが、一本を生み出すまでの過程だ。



「同じ12本でも、自分では2年目の方がしっかり考えて、向き合った上でのホームランだったと思います」



相手の攻め方や自身の状態と向き合いながら一本を生み出す過程にも、2年目の成長が表れている。





「こいつなら打つだろうって…」渡部聖弥が描く“理想の打者像”

[caption id="attachment_282691" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの渡部聖弥（写真：産経新聞社）[/caption]











グラウンドでは同世代の活躍が大きな刺激になっている。



「同級生にはやっぱり負けたくないですね」



広陵高時代をともに過ごした宗山塁には、遊撃という守備の負担が大きいポジションを担っていることにも触れ、自身については「サードはもう打ってなんぼのポジションなので」と打撃で結果を残す必要性を感じている。大学日本代表でともに戦ったロッテ・西川史礁も意識する一人だ。



「同じようなタイプじゃないですけど、同じ立場にあると思うので、負けちゃいけないと思います」



守るポジションや選手としてのタイプは違っても、同世代の選手たちから刺激を受けながら、自らも結果を求めている。



そんな渡部に、新たな挑戦の機会が訪れた。7日には「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する侍ジャパンのメンバーに選出され、大学時代に続いて日の丸を背負うことになった。渡部は球団を通じて「日本代表に選出していただき、うれしく思います。高いレベルの選手が集まる貴重な機会なので、多くのことを吸収しながら、自分の力を発揮してチームに貢献したいです」とコメントした。



一方で、自身の成長には課題を感じている。「自分の中で、ここができないと上には上がれないなっていう部分がまだまだあります」。今回の代表選出を一つの経験に変えながら、まだ足りない部分を一つずつ埋めていく。



目指す打者像も明確だ。思い浮かべるのは、長いプロ生活で幾度も勝負を決めてきた栗山巧と中村剛也。2人が打席へ向かう姿を見ると、調子の良し悪しにかかわらず「なんかやってくれるなっていうのがやっぱり自分が見てても思うんですよ」と期待を抱く。



数多くの場面を経験し、結果を積み重ねる中で築かれた信頼があり、渡部も同じ領域を目指す。



「『こいつなら打つだろう』って思ってもらえるような勝負強さをつけていきたいです」



味方やファンから一打を期待され、相手には打席に立つだけで警戒される。そんな存在になることが、渡部の描く理想だ。



求めてきた勝負強さを発揮したい場面は、すぐ先にある。自身初となるクライマックスシリーズを前に、渡部の思いはシンプルだ。



「まずはやっぱり勝ってなんぼです。勝たないと何も始まらないです。チーム全体で盛り上がっていかないといけませんし、1年通して戦うのとはまた違った雰囲気だと思うので、もっとチームで高めていけたらと思います」



初めて立つ秋の舞台で、背番号8が勝利につながる一打を狙う。











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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

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【了】