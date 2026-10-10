ブンデスリーガ第5節が9日に行われ、ドルトムントとブレーメンが対戦した。

開幕唯一の4連勝で首位に立つドルトムントは、前節終了時点で8位のブレーメンと激突。スコアレスで前半を折り返した迎えた80分にカウンターから最後はダニエル・スヴェンソンが左足で押し込んで先制に成功すると、85分にはコーナーキックからニコ・シュロッターベックが頭で合わせて2点差とした。

しかし、88分に縦パスをカットされた流れから、ルドヴィト・ライスにミドルシュートを決められて1点を返されると、90＋2分にはセットプレーからニクラス・フュルクルクに同点弾を許し、試合はこのまま2－2で終了。終盤に2失点を喫したドルトムントにとっては痛恨のドローとなり、開幕からの連勝は「4」でストップした。

次節、ドルトムントは14日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のボデ／グリムト戦後、17日にアウェイでウニオン・ベルリンと対戦。ブレーメンは同日にパーダーボルンとのホームゲームに臨む。

【スコア】

ドルトムント 2－2 ブレーメン

【得点者】

1－0 80分 ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント）

2－0 85分 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

2－1 88分 ルドヴィト・ライス（ブレーメン）

2－2 90＋2分 ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）

【ハイライト動画】2点先行したものの、開幕5連勝を逃したドルトムント