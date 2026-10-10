リーグ・アン第6節が9日に行われ、日本代表FW中村敬斗が所属するリヨンがRCランスと対戦した。

日本代表に招集されていた中村は、代表ウィーク明けの一戦でベンチスタートとなったなか、試合は36分にフロリアン・ソトカに先制点を許すと、60分から中村が途中出場を果たした。

67分には中村が左サイドからドリブルで切り込んでシュートを放つなど見せ場も作ったものの、76分にはセットプレーからマチュー・ウドルに頭で追加点を奪われた。

その後、84分にウドルが危険なファウルによって一発退場となり、数的有利になったリヨンは、直後の85分にカリス・メラのゴールで1点を返したが、反撃はここまで。1－2で敗れたリヨンは、開幕から5戦無敗（3勝2分け）だったものの、今季リーグ戦で初黒星を喫している。

リヨンは次戦、15日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節で日本代表MF鎌田大地とDF冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと対戦する。

【スコア】

RCランス 2－1 リヨン

【得点者】

1－0 36分 フロリアン・ソトカ（RCランス）

2－0 76分 マチュー・ウドル（RCランス）

2－1 85分 カリス・メラ（リヨン）

【動画】中村敬斗が得意の「左斜め45度」からシュートを放つ