「自分の描いたキャラクターたちが現実の世界でどんなふうに生き、動いてくれるのか、今からとても楽しみにしています」――9日にフジテレビ系「ノイタミナ」枠で放送を開始したアニメ『ホタルの嫁入り』が、2027年にフジテレビ系で実写化されることが決定した。

アニメ第1話放送直後に実写化発表

原作は、小学館「マンガワン」で2023年1月に連載を開始。「全国書店員が選んだおすすめコミック2024」第1位、「電子コミック大賞2024」大賞を受賞し、累計発行部数は500万部を突破している。

さらに、「アニメ化してほしいマンガランキング2025」で第3位にランクインし、9日から待望のTVアニメがスタート。その第1話放送終了後に「2027年実写化決定」のPVが流れるという展開となった。

物語の舞台は文明開化が進む明治時代。名家に嫁ぎ、父の誇りになることを夢見る令嬢・桐ヶ谷紗都子と、そんな紗都子を溺愛する殺し屋・後藤進平による禁断の契約結婚を描く。進平の狂おしいまでの愛情表現と、揺れ動く紗都子の心情、2人を取り巻く謎めいた状況が展開される。

「原作とはまた少し違った物語や表現も」

実写化決定を受け、原作の橘氏は「自分の描いたキャラクターたちが現実の世界でどんなふうに生き、動いてくれるのか、今からとても楽しみにしています」と期待。

さらに、「原作とはまた少し違った物語や表現もありますので、実写ならではの新しい『ホタルの嫁入り』として楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントし、制作陣や読者への感謝も伝えた。

キャストをはじめとする詳細は今後発表される。