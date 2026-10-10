俳優の和田雅成と高橋大翔が8日、FODオリジナルドラマ『あなたを殺す旅 Season2』の配信開始を記念したインスタライブを実施。劇中の“シャワーキス”の撮影秘話を明かした。

「めっちゃ美しいシーンですから」

同ドラマは、かつて“殺す側”と“殺される側”として旅をした片岡錦司(和田)と小田島漣(高橋)のその後を描く極道ラブストーリー。Season2では、組を抜けて沖縄で夫婦として暮らしていた2人が、桐井組の危機をきっかけに再び極道の世界へ戻っていく。

インスタライブでは、スポット映像に登場するシャワーシーンが話題に。撮影時のシャワーは水だったのか、お湯だったのかというファンからの質問に、和田は「正直に言っていい? 暑い寒いより溺れてた」と告白。高橋も「ぶくぶくしてましたもんね」と振り返った。

さらに和田は「お互いがお互いの口の中に入ってる……。これ言っていい? がっかりしない?」と撮影の裏側を明かそうとし、「そう思って見ないでほしい」と要望も。「口移しシャワキス(笑)」と表現。2人で笑い合いながら、和田は「めっちゃ美しいシーンですから」とアピールした。

一方、高橋は今後の注目ポイントとして「お尻スリスリ。これが今後キーワードになってくると思います」と予告した。

最もドキドキしたシーンは…

撮影で最もドキドキしたシーンを聞かれると、高橋はシャワーシーンで和田がネクタイを緩めながら浴室に入ってくる場面を挙げた。「撮影中は何も感じなかったんですけど」と話すと、和田は「何も感じなかった？ ドキドキしろよ」とツッコミ。

これに高橋は苦笑いしながら「小田島としてはドキドキしてますよ。本編を見たときの方が、カッケーとなりました」と説明し、「あれ、かっこよかったですね」と和田の姿を絶賛した。

和田は「ああいうところって意外と男性って分からないじゃん。ネクタイを緩めるっていうのがセクシーだってことが。女性はやっぱイイって言ってくださる方が多かった」と語り、ファンの反応を興味深そうに受け止めていた。