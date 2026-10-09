メルセデス・ベンツ日本は「Gクラス」のAMGモデル「G63」に特別仕様車「マヌファクトゥーア エディション」(G 63 MANUFAKTUR Edition)を設定し、全国200台限定で発売した。価格は3,468万円。全国のメルセデス・ベンツ正規販売店で注文を受け付けている。通常モデルでは選べない5色の外装色や専用装備、ゴルフバッグまで付いてくる特別なG63の中身とは?

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ベースは585PSのV8を積む「G63」

ベースとなる「G63」は、クロスカントリービークルとして1979年に誕生した「Gクラス」に、メルセデスAMGのハイパフォーマンスを組み合わせたモデルだ。

エンジンはAMGのアファルターバッハ工場で「One Man, One Engine」(1人の職人が1基のエンジンを最初から最後まで組み上げる)の原則に則って生産される4.0LのV型8気筒直噴ツインターボ「M177」。最高出力は585PS、最大トルクは850Nmを発揮する。ISG(インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター)と48V電気システムによる20PS/200Nmの電動ブーストが加わるマイルドハイブリッド車(MHEV)だ。0-100km/h加速は4.4秒(欧州参考値)となっている。

サスペンションには「AMG ACTIVE RIDE CONTROL」を標準装備。限定モデルの発表会でプレゼンテーションを担当したメルセデス・ベンツ日本 商品企画部の柴﨑怜哉氏は、3つのディファレンシャルロックや最大700mmの渡河深度、同45度の登坂能力といったGクラスならではのオフロード性能に触れつつ、G63を「走行環境を選ばない最強のAMGといって過言ではない」と表現した。

G63初の「ダーククローム」で落ち着いた雰囲気に

今回の特別仕様車の最大の特徴は、G63として初めて採用した「MANUFAKTUR ダーククロームパッケージ」だ。フロントとリアのスリーポインテッドスター、ボンネットバッジ、レタリング、サイドストリップライン、バンパートリム、アンダーガード、スペアタイヤリングなどをダーククローム仕上げとし、AMG専用ダーククロームラジエーターグリルを組み合わせている。

ダーククローム仕上げのフロントまわり

従来の「ナイトパッケージ」のような黒ではなく、落ち着きのあるダーククロームとすることで、スポーティーさを保ちつつ洗練された印象に仕上げたという。柴﨑氏は「ひとつのパーツだけでなく、車両全体にダーククロームを施すことで統一感を作り出している」と説明した。

足元は22インチのAMGアルミホイール(鍛造)。AMG専用ブラックエグゾーストシステム、AMGブラックブレーキ・キャリパー、MANUFAKTURブラックランニングボードなどで引き締めている。サイドストリップラインには、このクルマ専用の「G 63 Limited」のレタリングが入る。

サイドストリップラインには専用の「G 63 Limited」レタリングが入る

通常モデルでは選べないボディカラーを5色設定

外装色は、通常モデルでは選択できない「MANUFAKTUR」の特別色を5色そろえた。色とハンドル位置ごとの販売台数は以下の通り。

MANUFAKTUR クラシックグレー(ソリッド)：60台(左ハンドル40台/右ハンドル20台)

MANUFAKTUR デザートサンド(ソリッド)：50台(左30台/右20台)

MANUFAKTUR モンツァグレーマグノ(マット)：30台(左25台/右5台)

MANUFAKTUR シトリンブラウンマグノ(マット)：30台(左25台/右5台)

MANUFAKTUR マンガナイトグレーマグノ(マット)：30台(左25台/右5台)

マット3色の右ハンドル仕様は、それぞれわずか5台しかない。なお、マット3色は外装色オプション価格として40万円が別途必要になる。

ナッパレザーにカーボン、荷室はウッド張り

インテリアはブラックのナッパレザーを基調に、ダイヤモンドステッチを施したシートを採用した。助手席側のグラブハンドルにもエクステリアと同じ「G 63 Limited」のレタリングを配置。このレタリングは、本来であれば「MANUFAKTUR Made to Measure」プログラムによる特別なオーダーが必要な仕様だという。

インテリアはブラックのナッパレザーが基調

ステアリングは通常モデルでは選べない「AMGパフォーマンスステアリング」(カーボンファイバー/MICROCUT)。インテリアトリムは「AMGカーボンファイバーインテリアトリム」だ。荷室の床面がウッド張りになる「MANUFAKTUR チェリーウッドラゲッジフロア」も、通常モデルでは選べない装備となる。

荷室にはチェリーウッドのラゲッジフロアを装備

Titleistのゴルフバッグが付いてくる

ユニークなのが、「Titleist」(タイトリスト)製の特注ゴルフバッグが付属すること。上位モデル「LINKSLEGEND」(リンクスレジェンド)をベースに「G 63」と「AMG」のロゴを入れた非売品のスタンドバッグで、8.5型・4分割、47インチのクラブに対応する。柴﨑氏によれば「今までの限定車で、車両本体とゴルフバッグがセットになった例はあまりない」とのことだ。

限定モデルの価格は3,468万円。通常の「G63」は2,862万円からなので、価格差は約600万円となる。納車は2026年10月以降の予定だ。

この限定車は欲しければ誰でも買えるのか、それとも抽選になるのか。商品担当者に聞いた話は別記事でお届けする。

【写真】G63 マヌファクトゥーア エディション