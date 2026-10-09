







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは9日、松浦慶斗投手を自由契約とすることを発表した。



松浦は大阪桐蔭高から2021年ドラフト7位で北海道日本ハムファイターズに入団。187センチ、100キロの大型左腕で、最速155キロの直球を武器に将来性を期待されてきた。



ルーキーイヤーの2022年に一軍デビューを果たし、2024年には5試合に登板。4回を投げて4安打、5奪三振、1ホールド、防御率2.25を記録した。



昨季終了後には現役ドラフトで巨人へ移籍。新天地で一軍定着を目指したが、移籍1年目の今季は一軍登板を果たすことができなかった。



一方、ファーム・リーグでは39試合に登板。45回1/3を投げて2勝3敗、51安打、15四球、45奪三振、23自責点、防御率4.57を記録した。



現在は宮崎県で行われているみやざきフェニックス・リーグに参加しており、8日の西武戦では1回無失点。9日のハヤテ戦にもベンチ入りしていたが、同日に自由契約を通達された。



一軍通算では6試合に登板し、0勝1敗、1ホールド、防御率5.40。日本ハムから現役ドラフトで加入してわずか1年で、巨人から自由契約を通告されることになった。



















【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】