球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。今年も9月28日から各球団でスタートした。

第1次期間はクライマックスシリーズが開幕する前日の10月9日までとなり、ファーストステージ敗退の2球団はCS終了翌日までだ。ここでは10月9日終了時点でこれまでに発表されている各球団の戦力外通告、自由契約となる選手は以下の通り。

◆ パ・リーグ

▼ ソフトバンク

＜投手＞

大江竜聖

長谷川威展

ハモンド

＜内野手＞

桑原秀侍

▼ 西武

＜投手＞

シンクレア

＜外野手＞

奥村光一

▼ 日本ハム

＜外野手＞

藤田大清

山口アタル

▼ オリックス

＜投手＞

阿部翔太

芦田丈飛

寿賀弘都

＜捕手＞

頓宮裕真

村上喬一朗

＜内野手＞

香月一也

▼ ロッテ

＜投手＞

東妻勇輔

菊地吏玖

一條力真

本前郁也

永島田輝斗

＜内野手＞

中村奨吾 ※来季選手契約を結ばない旨を通知し話し合いの結果、退団

石垣勝海

勝又琉偉

＜外野手＞

髙野光海

▼ 楽天

＜投手＞

酒居知史 ※育成選手契約を打診

日當直喜

林優樹 ※育成選手契約を打診

今野龍太

松田啄磨

＜外野手＞

前田銀治

◆ セ・リーグ

▼ 阪神

＜投手＞

松原快

伊藤稜

アンソニー・マルティネス

＜内野手＞

戸井零士

ジーン・アルナエス

＜外野手＞

スタンリー・コンスエグラ

▼ 巨人

＜投手＞

板東湧梧

富田龍

松井颯

石田隼都

吉村優聖歩

森本哲星

フランシス・グズマン

山田龍聖

＜捕手＞

喜多隆介

郡拓也

＜内野手＞

北村流音

田上優弥

＜外野手＞

岡田悠希

萩尾匡也 ※自由契約

▼ DeNA

＜投手＞

小園健太

藤浪晋太郎

佐々木千隼

中川颯

堀岡隼人

松本隆之介

大貫晋一

橋本達弥

＜捕手＞

近藤大雅

益子京右

東妻純平

＜内野手＞

小笠原蒼

西巻賢二

＜外野手＞

井上絢登

濱将乃介

▼ 広島

＜内野手＞

小園海斗

矢野雅哉

前川誠太

＜外野手＞

田村俊介

▼ ヤクルト

＜投手＞

沼田翔平

田口麗斗

青柳晃洋

長谷川宙輝

＜内野手＞

山野辺翔

根岸辰昇

セデーニョ ※自由契約

▼ 中日

＜投手＞

福敬登

三浦瑞樹

土生翔太

＜内野手＞

知野直人

川上理偉

津田啓史

辻本倫太郎

＜外野手＞

尾田剛樹

ブライト健太