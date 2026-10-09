球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。今年も9月28日から各球団でスタートした。
第1次期間はクライマックスシリーズが開幕する前日の10月9日までとなり、ファーストステージ敗退の2球団はCS終了翌日までだ。ここでは10月9日終了時点でこれまでに発表されている各球団の戦力外通告、自由契約となる選手は以下の通り。
◆ パ・リーグ
▼ ソフトバンク
＜投手＞
大江竜聖
長谷川威展
ハモンド
＜内野手＞
桑原秀侍
▼ 西武
＜投手＞
シンクレア
＜外野手＞
奥村光一
▼ 日本ハム
＜外野手＞
藤田大清
山口アタル
▼ オリックス
＜投手＞
阿部翔太
芦田丈飛
寿賀弘都
＜捕手＞
頓宮裕真
村上喬一朗
＜内野手＞
香月一也
▼ ロッテ
＜投手＞
東妻勇輔
菊地吏玖
一條力真
本前郁也
永島田輝斗
＜内野手＞
中村奨吾 ※来季選手契約を結ばない旨を通知し話し合いの結果、退団
石垣勝海
勝又琉偉
＜外野手＞
髙野光海
▼ 楽天
＜投手＞
酒居知史 ※育成選手契約を打診
日當直喜
林優樹 ※育成選手契約を打診
今野龍太
松田啄磨
＜外野手＞
前田銀治
◆ セ・リーグ
▼ 阪神
＜投手＞
松原快
伊藤稜
アンソニー・マルティネス
＜内野手＞
戸井零士
ジーン・アルナエス
＜外野手＞
スタンリー・コンスエグラ
▼ 巨人
＜投手＞
板東湧梧
富田龍
松井颯
石田隼都
吉村優聖歩
森本哲星
フランシス・グズマン
山田龍聖
＜捕手＞
喜多隆介
郡拓也
＜内野手＞
北村流音
田上優弥
＜外野手＞
岡田悠希
萩尾匡也 ※自由契約
▼ DeNA
＜投手＞
小園健太
藤浪晋太郎
佐々木千隼
中川颯
堀岡隼人
松本隆之介
大貫晋一
橋本達弥
＜捕手＞
近藤大雅
益子京右
東妻純平
＜内野手＞
小笠原蒼
西巻賢二
＜外野手＞
井上絢登
濱将乃介
▼ 広島
＜内野手＞
小園海斗
矢野雅哉
前川誠太
＜外野手＞
田村俊介
▼ ヤクルト
＜投手＞
沼田翔平
田口麗斗
青柳晃洋
長谷川宙輝
＜内野手＞
山野辺翔
根岸辰昇
セデーニョ ※自由契約
▼ 中日
＜投手＞
福敬登
三浦瑞樹
土生翔太
＜内野手＞
知野直人
川上理偉
津田啓史
辻本倫太郎
＜外野手＞
尾田剛樹
ブライト健太