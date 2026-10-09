







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズで打撃不振が続き、打順の降格を余儀なくされた。球団は復調を期待しているものの、怪我が完治する前の起用に反対する声もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月7日（日本時間8日）に言及した。



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大谷はディビジョンシリーズ4試合を終えて13打数でわずか安打2。長打はまだなく、シリーズ突破を決めた第4戦でも3打数無安打、四球1、得点1に終わった。



この姿に対しては、明らかに力みながら打席に立っているとの指摘がある。普段は冷静な大谷が、今回のポストシーズンでは動揺しているように見えることが特に問題視されているのだ。



デーブ・ロバーツ監督は「打席での意図や内容は良くなっていた」と評価し「必ず復活する。その時は来る」と大谷に期待を示している。



しかし、一向に調子が上がらない大谷についてステビンス氏は「ドジャースはオフシーズンに複数の怪我の状態を確認することになるだろう。その中には手術が必要な怪我もあるかもしれない。彼をベンチに置く可能性はほとんどないが、一夜にして本来の自分に戻ると約束するのは負け戦のようなものだ」と言及した。



シーズン終盤から深刻な不振に陥っている大谷。しかし、ドジャース打線にとって絶対的な存在であるだけに、スタメンから外すという決断は想像以上に難しいものなのかもしれない。











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