アル・ナスルを指揮するアンジェ・ポステコグルー監督が、ポルトガル代表離脱の一件で話題を集めるFWクリスティアーノ・ロナウドについて言及した。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

今回のインターナショナルマッチウィークでポルトガル代表に招集されたC・ロナウド。しかし、ノルウェー戦での起用法を巡るジョルジェ・ジェズス監督との確執によって代表を途中離脱。さらに、その後の指揮官の会見での発言によって「2度約束が破られた」と主張するなど、大きな騒動に発展。

その後、自身のSNSを通じて一連の問題の経緯を説明するとともに、チームメイトやポルトガル国民への謝罪。今後の処分を甘んじて受け入れる意向を示したが、騒動は完全に収まっていない。

そんななか、41歳FWが在籍するアル・ナスルのオーストラリア人指揮官は「私は以前、4年間代表チーム（オーストラリア代表）を率いていた。クラブの監督が代表チームの監督についてあれこれ言うのは好きではないし、その件についてはコメントを控える」と騒動自体に関する発言こそ控えたものの、同選手がクラブで重要な存在であることを強調している。

「ロナウドは全力でプレーしてくれたし、士気も非常に高い。私は現在アル・ナスルで彼の監督を務めているが、彼はチームにとって素晴らしい戦力だ」

さらに、一連の騒動でメンタルの状態が懸念されるが、「ロナウドは（チームに）復帰しており、プレーする準備ができている」と、現地時間9日のアル・ドレイ戦でプレー可能であることを強調している。