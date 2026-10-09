







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのホスエ・デポーラ外野手は、ディビジョンシリーズ第2戦でポストシーズン初打席に立ったものの、試合終了となるファウルフライに倒れた。重要な場面で経験の浅い有望株を送り出した采配には、疑問が投げかけられている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月5日（日本時間6日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは9回2死、マックス・マンシー内野手がソロ本塁打を放って1点差まで迫った。そこで打席に入ったのが、チームの有望株ランキング1位とされるデポーラだった。



デポーラは最初の速球を空振りし、外角に外れたボールを見送った後、低めのチェンジアップに手を出した。しかし打球はファウルゾーンへのポップフライとなり、そのまま試合終了となった。



有望株だとはいえ、デポーラはレギュラーシーズンでわずか31打数しか経験していない。好結果を残していたとしても、ポストシーズンという大舞台でどのような反応を見せるかは未知数だった。



この日のデーブ・ロバーツ監督について、ステビンス氏は「責任の多くはロバーツ監督に帰すべきだが、デポーラの信頼性は損なわれてしまった。この夜に起きたようなことは、二度とあってはならない」と言及した。



デポーラは大谷翔平選手が負傷者リスト（IL）入りしている際に頭角を現した有望株だ。しかし、ポストシーズンの初打席がプレッシャーのかかる場面であったことは、ロバーツ監督の判断ミスかもしれない。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】