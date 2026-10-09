ア・リーグのポストシーズンで異例の現象が起きている。勝ち残ったレイズ、村上宗隆所属のホワイトソックス、ガーディアンズは、いずれも今季の総年俸でリーグ下位3球団。しかも3球団の総年俸を合計しても、すでに敗退したヤンキース1球団に届かない。資金力だけでは勝ち抜けない10月を象徴する顔ぶれとなった。（文：八木 遊）

[caption id="attachment_291020" align="aligncenter" width="1200"] ホワイトソックスの村上宗隆【写真：Getty Images】[/caption]

メジャーリーグのポストシーズンで、何とも皮肉な逆転現象が起きている。

現地10月8日（日本時間9日）、ア・リーグ地区シリーズ（ALDS）第4戦で、村上宗隆が所属するホワイトソックスはガーディアンズに5-9で敗戦。シリーズ成績は2勝2敗となり、決着は現地10月10日（日本時間11日）の第5戦に持ち越された。

一方、レイズはヤンキースに3連勝し、すでにリーグ優勝決定シリーズ（ALCS）進出を決めている。現時点でア・リーグのポストシーズンに残っているのは、レイズ、ホワイトソックス、ガーディアンズの3球団となった。

実は、この顔ぶれには意外な共通点がある。いずれもア・リーグの総年俸でワースト3に入る球団なのだ。

米紙『USA TODAY』が9月27日に報じた、MLBの労使関係部門が集計した2026年の球団別総年俸によると、ガーディアンズは7420万ドル（約117億円）でア・リーグ最下位。ホワイトソックスは9800万ドル（約155億円）で14位、レイズは9830万ドル（約155億円）で13位だった。

[caption id="attachment_294666" align="aligncenter" width="1200"] 年俸ランキング[/caption]

※総年俸はUSA TODAYが9月27日に公表したデータ。円換算は1ドル＝158円。○はポストシーズン進出、×は不出場。

ア・リーグ15球団全体を見渡すと、総年俸上位4球団のうち3球団がポストシーズンに進出した一方、5～12位の8球団はそろって出場を逃した。

ところが、13～15位の3球団はすべて進出し、現在も勝ち残っている。

一方、ア・リーグ総年俸1位のヤンキースは、3億460万ドル（約481億円）という巨額の資金を投じながら、レイズとの地区シリーズで3連敗を喫して姿を消した。

ア・リーグ2位のブルージェイズも79勝83敗でポストシーズン進出を逃し、3位のアストロズはワイルドカードシリーズで敗退。4位のレッドソックスもすでに姿を消しており、ア・リーグの総年俸上位12球団は全滅した。

さらに驚くのは、勝ち残った3球団の総年俸を合計しても、ヤンキース1球団に届かないことだ。3球団の総年俸は計2億7050万ドル（約427億円）で、ヤンキースとの差は3410万ドル（約54億円）に上る。

もちろん、総年俸が少ないから勝ち残っているという話ではない。資金力が豊富な球団ほど補強の選択肢は広がるが、少なくとも今年のア・リーグでは、それが10月の勝敗を決める決定打にはならなかったというわけだ。

総年俸が最も低い3球団が生き残った今季のア・リーグ。札束の論理だけでは勝ち抜けない。そんな現実がはっきりと映し出される10月となった。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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