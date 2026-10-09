セックス・ピストルズ、デビュー50周年に迫る伝説の内幕「パンクには人生を変えてしまう力がある」

パンク・ロックを代表するバンド、セックス・ピストルズ（Sex Pistols）が「Anarchy in the U.K.」でデビューして今年で50年。パンクは音楽を超えて様々な分野に影響を与えた。そんななかでセックス・ピストルズは伝説化されていったが、そのリアルな内幕に焦点をあてたのがドキュメンタリー映画『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』だ。

衝撃的なデビュー・アルバム『勝手にしやがれ！！』（77年）で12曲中10曲の作曲に携わりながら、バンドから追い出されてしまったベーシストのグレン・マトロック。彼の視点を通じてセックス・ピストルズがどんな風に生まれ、どんな風に空中分解していったのかが語られる。コメンテーターとしてデボラ・ハリー（ブロンディ）、ビリー・アイドル、ラット・スケイビーズ（ダムド）、ウェイン・クレイマー（MC5）など錚々たるアーティストが出演しているのも見逃せない。監督を務めたのは、『ランディ・ローズ』（22年）、『N.W\.A & EAZY-E：キングス・オブ・コンプトン』など音楽ドキュメンタリーを手掛けてきたアンドレ・レリス。10代の頃からバンドをやっていたレリスは、腕にタトゥーを入れて見るからにタフそうで、映画監督というよりはロック・ミュージシャンのよう。セックス・ピストルズに運命を変えられたというレリスが映画について、そして、グレン・マトロックという才能溢れるミュージシャンについて語ってくれた。

グレン・マトロックが明かす、知られざる内幕

―映画はグレン・マトロックの著書『オレはセックス・ピストルズだった』がベースになっているそうですね。原作のどんなところに興味を持ったのでしょう。

レリス：10代の頃にセックス・ピストルズのファンになって、それ以来、ピストルズ関係の本が出たり、映像作品が出たら全部チェックしてたんだ。グレンの原作を読んだのは16～17歳くらいの時だった。グレンの視点から描かれたピストルズの内情とか、ジョン・ライドンやシド・ヴィシャスの印象とか、それまで知らなかったことがたくさん書いてあって興奮したんだ。それ以来、この本はずっと記憶に残っていた。数年前、プロデューサーのスティーヴン・ネメスからニック・ミードを紹介された。彼はグレンと組んで『オレはセックス・ピストルズだった』を原作にしたドキュメンタリーを企画していて、協力してくれるパートナーを探していた。その話を聞いてすぐ、「ぜひ参加したい！」と言ったよ。そして、ミードと共同監督という形になって、彼と出会って1カ月後には撮影が始まったんだ。

―あなたのヒーローでもあったグレンに映画を通じて取材して、どんな印象を持ちました？

レリス：本を読んだ時は、どこかミステリアスで悲しみを隠している人なんじゃないかと思っていた。実際に会ってみると、グレンは本当に素晴らしい人だったよ。有名人だけど偉そうなそぶりは見せず、思慮深くて周りの人に対する気遣いを忘れない。俺のこともいろいろ心配してくれるんだ。「ちゃんと生活できてる？」ってね。そして、今も音楽に情熱を注いでいる。だから、いろんなバンドから声をかけられてプレイしているんだ。

―グレンの思慮深さ、優しさは映画から伝わってきますね。撮影で印象に残っているエピソードはありますか？

レリス：撮影のためにグレンが俺の家に来てくれたんだけど、そこで「こんな感じでリフができたんだ」って、ベースを弾きながら「Pretty Vacant」や「Anarchy in the U.K.」「God Save the Queen」を弾いてくれたことかな。その様子は映画でも紹介しているけど、大好きな曲を作った本人が目の前で弾いてくれたんだ。それはもう、鳥肌ものだった。

―震えるような瞬間ですね！

レリス：ドキュメンタリーを制作するとなると、そういう貴重な体験ができるけど、その一方で怖さもあったんだ。

―怖さ、というのは？

レリス：俺はこの作品がドキュメンタリーとしては3作目で、まだ経験が浅い。ピストルズのドキュメンタリー映画といえばジュリアン・テンプルの作品がよく知られているけど（『セックス・ピストルズ／グレート・ロックンロール・スウィンドル』（79年）、『NO FUTURE A SEX PISTOLS FILM』（00年））、そこで過去の映像がたっぷり使われているんだ。そんななかで、過去のピストルズの映画とは違う見せ方、ストーリーを考えなくてはいけなかった。そのうえで、ピストルズの栄誉を汚さないようにしないといけない。「アンドレ・レリスっていう若造がピストルズの駄作を作りやがった」なんて言われたくなかったんだ。

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ジョン・ライドンとの確執、シド・ヴィシャスとの意外な友情

―ストーリーテリングに工夫できたとしても、アーカイブ映像には限りがあるので、そこからやりくりするのは大変だったでしょうね。

レリス：子供の頃からピストルズ関連の映像を見てきたし、大人になって映画関係の仕事をするようになってからも、パンク・ロックに関するドキュメンタリー映像をいろいろ観てきた。だから世の中に出回ってるもので、未公開の映像というのはなかなかなかったんだ。だから見たことがある映像を使うしかなかったところはあるけど、写真に関しては初公開のものをたっぷり使うことができた。というのも、この映画の制作が始まった時にピストルズのアーカイブをまとめるというプロジェクトがスタートして、そこでいろんなところから写真が発掘されたんだ。

―それにしても、本作で興味深いのはバンドの内幕がメンバーの口から語られることです。スティーヴ・ジョーンズとポール・クックは幼馴染で親友。その一方で、ジョン・ライドンとグレン・マトロックが対立してしまう。2人の対立の理由はなんだったと思いますか？

レリス：グレンは才能豊かで曲の重要なリフをたくさん書いてたし、「Pretty Vacant」「Anarchy in the U.K.」「God Save the Queen」の歌詞の一部も書いていた。ジョンはグレンの才能にジェラシーを感じていたんじゃないかと思う。それに性格も正反対だった。グレンはジェントルマンなんだけど、ジョンは攻撃的な人で「俺に従え！」っていう感じなのにグレンは従わなかったんだ。

―ジョンはフロントマンとしてバンドをコントロールしたかったのかもしれないですね。

レリス：スティーヴとポールは、バンドの方向性やビジネス面に関しては無頓着だった、「バンドで楽しく音楽がやれればいい」っていうのが彼らのスタンス。バンドの現実的な面を考えていたのはジョンとグレンだった。レコード会社と契約することになった時も、スティーヴとポールは契約書を読もうとしなかった。グレンが「ちょっと待て。マルコムがかなり金を持って行くことになってるぞ」と注意したけど、ジョンは「契約書はお前が読んどけ。あとでトラブルになったらお前の責任だからな」って面倒なことをグレンに押し付けたんだ。俺はバンドをやってたからわかるんだけど、バンド内で揉め事が起こると誰か一人が悪者にされるんだ。グレンは優しいから攻撃の的になったんじゃないかな。ただ、あくまでもこれは俺の憶測だけどね。俺はジョンのファンでもあるから、できたらジョンに話を聞きたかったんだけどダメだったんだ。

―取材拒否だったんですか？

レリス：ジョンとは直接話せていなくてマネージャーに連絡したんだ。そしたら「ふざけんな！ このクソが！」って喧嘩腰の対応で、何度連絡しても「お前らのことは信用してないからな」って取りつくしまもなかった。運悪くジョンとバンド（スティーヴとポール）が裁判で揉めていて、グレンはバンドからとっくに脱退しているのにジョンの怒りが飛び火したんだ。

―残念ですね。映画ではグレンとシド・ヴィシャスの友情についても触れられています。ピストルズを脱退した後に、自分を追い出したジョンが連れてきたシドと仲良くなり、バンドが見捨てたシドをライヴに誘って売上の全額を金に困っているシドに渡す。ちょっと普通では考えられないことですね。

レリス：グレンはピストルズにいる間、ずっと孤独だったと思う。ジョンと対立した時に、スティーヴとポールは味方になってくれなかったからね。それにポールはマルコムに吹き込まれたことをそのまま信じてしまうところがあったからね。孤独だったからこそ、バンドに見捨てられたシドのことを気にかけたのかもしれない。でも、自分がグレンの立場だったら、絶対そんなことはできなかったと思う。そこがグレンの優しさなんだろうな。

「パンクには人生を変えてしまう力がある」

―ピストルズを語るうえでマルコム・マクラレンの存在は欠かせません。映画で関係者に取材をしてみて、マルコムにはどんな印象を持ちました？

レリス：俺はバンドをやってたから、マルコムがバンドをぶち壊した張本人だと思ってた。でも、グレンもスティーヴもポールもマルコムのことをリスペクトしていて「マルコムは５人目のメンバーだった」って言うんだ。外部から見るとマルコムはピストルズを影で操った詐欺師のように思えるけど、実際にマルコムと接してみたら人間的な魅力があったのかもしれないね。それに「SEX」というブティックや（マルコムのパートナーだった）ヴィヴィアン・ウェストウッドがデザインしたファッションがなかったらセックス・ピストルズは生まれなかったわけだし。音楽や映画の業界には、うまいことを言って金を巻き上げようとする強欲な連中がいっぱいいる。でも、そいつらがお膳立てしてくれたおかげで助かったこともあるんだ。

―この映画にはピストルズのメンバー以外に、オリジナル・パンクのレジェンドやパンクに影響を受けたアーティストがコメンテーターとして多数出演しています。印象に残った人はいますか？

レリス：悲しいことにそのうち3人が亡くなってしまった。ウェイン・クレイマーは生まれたばかりの赤ちゃんを連れて来たよ。とても知的でスウィートな人だった。クレム・バーク（ブロンディ）はパンク・ロックに対する知識が豊富でCBGBの話をいろいろ聞かせてくれた。チーター・クローム（デッド・ボーイズ）はハードコアな人生を送って来た人だったけど、とても賢い人だった。彼らが亡くなってしまったのは残念だけど歴史的に貴重なインタビューができたと思ってる。あと、スティーヴ・ジョーンズは気難しい人で、インタビュー嫌いなところがあって彼から話を聞き出すのに苦労したよ。

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―あなたはジャームスのダービー・クラッシュの伝記映画のプロデュースも手がけてます。ジャームスも素晴らしいパンク・バンドでしたが、あなたにとってパンク・ロックとはどういう音楽ですか？

レリス：パンクは反体制的で「伝統なんてくそくらえ！」っていうところがあるけど、そういうものに「NO！」を突きつけることで「じゃあ、お前は一体誰なんだ？」って問いかける。俺は10代の頃、どこにも属せないはみ出し者で自分の世界に閉じこもっていた。そんな時にパンクと出会うことで自由を感じたんだ。そして、自分の殻を破って外に出ることができたんだ。

―実は僕も中学生の頃にピストルズを初めて聴いて音楽の聴き方や考え方が大きく変わったんです。あなたと同じように解放感を感じました。だからこそ、この映画もすごく興味深かったんです。

レリス：俺たち同志だな（笑）！ 俺はピストルズを聴いて人生設計がガラッと変わった。16歳から音楽活動をしてたけど、ピストルズに出会ったことで人生はどんどんカオスの方向に向かい出した。そして気がついたら映画のプロデュースや監督をするようになっていた。ピストルズに出会っていなかったら今の仕事はしていなかったと思う。ピストルズは俺の運命を変えたバンド。パンクには人生を変えてしまう力があるんだ。

『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』

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公式サイト：https://sexpistols-film.com/