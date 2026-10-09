







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利し勝ち抜けを決めた。ワールドシリーズ3連覇へまずは第一関門を突破したが、米メディア『ヘビー』はここまでの大谷の扱いを疑問視している。



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今シリーズの大谷は4試合で計13打数2安打、本塁打0、打点0、四球2、4三振と、レギュラーシーズン終盤と同様に不振に陥っている。デーブ・ロバーツ監督はその大谷を、打順変更を行いながら起用し続けている。



同メディアは「故障に悩まされ続けたシーズンの中で、大谷は今もなお故障を抱えているようにしか見えない。ドジャースがそうした憶測について詳しく語ることはないだろうが、それでも周囲の人々は、そう考えざるを得ないと感じている。ザリンガーのアンソニー・ダブンド氏は、『失点を防ぐマシンが相変わらずフル稼働しているから、おそらく問題にはならないだろう。でも、大谷はシリーズで一度もいい打席を見せていないし、健康そうには見えない』とＸに綴った」と言及。



続けて、「ほとんどの打者であれば体調をしっかり確認し、起用法の変更を検討するだろう。しかし、大谷はそうした対象にはならない特別な存在であるかのように感じられる。もちろん、チームは故障を悪化させたくはない。それでも、彼自身がラインナップに入れると考えているのであれば『ノー』と言いたくないのだ」と記している。











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