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9日のプロ野球公示で、阪神タイガースは下村海翔投手を一軍登録から抹消した。



下村投手は前日8日、本拠地・甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に、1点を追う6回から2番手で登板。6回は三者凡退に抑えたが、続投した7回に1死から連打を浴びると、松本直樹選手に適時二塁打、岩田幸宏選手に2点適時打を許した。



リリーフとしては初めて2イニングを投げたが、4安打3失点で降板。チームも0-4で敗れた。



下村投手は7日に一軍へ再登録されたばかりだった。前回の一軍登板となった9月23日のヤクルト戦では、プロ初のリリーフ登板で1/3回を4安打3失点とし、翌24日に登録を抹消されていた。



今季は一軍で9試合に登板し、1勝2敗、防御率4.86となっている。



下村投手は九州国際大付高、青山学院大を経て2023年ドラフト1位で阪神に入団。2024年にトミー・ジョン手術を受け、今年7月2日の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板初先発を果たすと、8月13日の読売ジャイアンツ戦で5回2失点に抑え、プロ初勝利を挙げた。











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