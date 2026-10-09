今日の運勢 10月10日（土）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月10日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月10日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしさを伸びやかに発揮できる最高の運気です。周りの人たちの意見に振り回されず、自分が「こうしたい」と感じる選択を優先してみましょう。堂々とした振る舞いが幸運を引き寄せます。創造的なエネルギーに満ちあふれる一日です。趣味や芸術鑑賞、心がときめくアクティビティに思い切り時間を使ってみましょう。純粋な楽しさを追求することで、素敵な閃きが得られそう。知的好奇心が大きく広がる日です。興味のあった専門分野の本を開いたり、新しい情報を収集したりしてみましょう。広い視野で物事を捉えることで、これからの道筋が明確に見えてきますよ。対人運が非常に好調で、大切な人との対話が弾む日です。相手の言葉にじっくりと耳を傾け、温かい思いやりの姿勢を見せましょう。絆がさらに深まり、互いの信頼が高まります。フットワーク軽く動き回ることで幸運が舞い込む日です。近所のお散歩や気軽なSNSでの交流から、耳寄りな情報をキャッチできそう。軽やかなコミュニケーションを楽しんでくださいね。同じ夢や志を持つ仲間との時間が心を明るく照らしてくれます。未来に向けた理想のアイデアを語り合ったり、イベントに参加してみましょう。素敵なネットワークが広がっていくでしょう。プライベートな空間を心地よく整えることが運気アップの鍵です。お部屋の模様替えや家族とのアットホームな時間を大切に過ごしましょう。温かな居場所が心を深く癒やしてくれます。目標に向かって着実な一歩を踏み出せる日です。任された仕事や責任に対して真摯に取り組むことで、周囲からの高い信頼を得られるでしょう。自分の努力に誇りを持って進んでください。自分自身の持ち物やスキルを丁寧に見直す日です。本当に価値のあるものに投資したり、自分の才能を磨く時間を持ちましょう。豊かさを実感できる穏やかな時間を過ごせそうです。一人の時間を確保して、静かに内面と向き合うのに適した日です。静かな場所でゆったりと身体を休め、溜まった疲労をリフレッシュしましょう。心が整うことで元気が戻ってきます。周囲からのサポートや温かい言葉を素直に受け取る日です。一人で頑張ろうとせず、困ったときは身近な人に相談してみましょう。深い信頼関係の中で心が優しく解きほぐされます。日々の生活習慣や働き方のバランスを見直す日です。身体に良い食事を意識したり、ストレッチを行ってコンディションを整えてみましょう。地道なケアが未来の健康を支えてくれるでしょう。あなたの心の中に宿る静かな光は、どんな暗闇でも優しく照らし出す力を持っています。周りの喧騒や予期せぬ出来事に心が揺れ動いたときは、そっと胸に手を当てて深呼吸をしてみましょう。天使たちはいつでもあなたのそばで、温かな愛と守りを送っています。自分の可能性を信じて歩むあなたを、天はどこまでも優しく導いてくれますよ。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/