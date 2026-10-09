Ye（カニエ・ウェスト）、ジャカルタ公演に向け日本語公式ページ開設　東京でプレイベントも開催

Ye（カニエ・ウェスト）が10月24日（土）、インドネシア・ジャカルタのゲロラ・ブン・カルノ・メインスタジアム（GBK）で開催する「Ye Live Jakarta 2026」に向け、日本のファンを対象とした新たな情報が発表された。

現地主催のRAW VISION COLLECTIVEは、同公演の公式日本語ページの開設を発表。公演概要やチケット情報を日本語で確認できるほか、日本向けのプロモーションコード「YEJAKARTA_JAPAN」を使用すると、全カテゴリーのチケットが10％割引で購入できるという。

また、公演の1週間前となる10月17日（土）には、東京・渋谷のCÉ LA VI TOKYO SKY MUSIC TERRACEにて、オフィシャル・プレイベント「Ye Live In Jakarta 2026 Official Pre-Roll」が開催される。ジャカルタ公演に先駆け、日本のファンが集い、Yeの音楽やカルチャーを楽しむイベントとなる。

Yeは今年8月、カザフスタンのアルマトイでも公演を実施。現時点で発表されている今後のアジア公演は、10月24日のジャカルタ公演のみとなっている。

日本からの来場を促すため、公式日本語ページや割引コード、東京でのプレイベントなど、さまざまな施策が展開される。

Ye Live Jakarta 2026

開催日：2026年10月24日（土）

会場：Gelora Bung Karno Main Stadium（GBK／インドネシア・ジャカルタ）

出演：Ye

日本語公式ページ：https://www.loket.com/site/page-YE.JAPAN

日本向けプロモーションコード：YEJAKARTA_JAPAN

特典：全カテゴリーのチケットが10％割引（主催者発表）

Ye Live In Jakarta 2026 Official Pre-Roll

日時：2026年10月17日（土）22:00〜LATE

会場：CÉ LA VI TOKYO SKY MUSIC TERRACE

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷17階

料金：男性5,000円／女性3,000円（各1ドリンク付き）