







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利し突破を決めた。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手がアクシデントに見舞われたが、幸いにも大きな問題にはならなかったようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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1-1と両チーム同点の6回裏。左翼を守るテオスカーは後方を襲った打球をジャンプして捕球しようとしたが、捕りきれずにフェンスへ激突。プレーは続行したものの、首付近を気にするような素振りも見せていた。



同メディアは「彼は短い中断の間、おそらく脳振とうの初期検査を受けていたとみられるが、ファンはその後の情報を待っていた。結局、新たな情報は出てこなかったが、彼は問題ないと考えてよさそうだ。ドジャースが試合後にシャンパンファイトを行っていた際、彼はデービッド・オルティス氏との試合後インタビューのためにヘッドセットを装着し、カメラの前で一緒に酒を飲んでいた」と言及。



続けて、「彼は当初、オルティス氏に酒を飲むつもりはないと話していた。そのため、祝勝会が終わり、チームがより詳しく体の状態を確認できるようになるまでは、少し控えめに過ごすよう指示された可能性もある。しかし、差し当たっての懸念を払拭するには十分な様子を見せており、同僚たちとともにシリーズ突破の喜びを味わうこともできた」と記している。











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