ヤクルトの本拠地・明治神宮球場 (C)Kyodo News

　ヤクルトは9日、11月28日（土）に感謝の気持ちを伝えるために、「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」を開催すると発表した。

▼ ファン感概要

開場：10:00（予定）

開始：11:00（予定）

終了：15:00（予定）

場所：明治神宮球場

参加方法：チケットをお持ちの方のみが球場へ入場観覧できる。（球場外で行われるイベントには、一部チケットが無くても観覧できるものもある）