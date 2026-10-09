ヤクルト、11月28日に「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」を開催







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ヤクルトは9日、11月28日（土）に感謝の気持ちを伝えるために、「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」を開催すると発表した。 ▼ ファン感概要 開場：10:00（予定） 開始：11:00（予定） 終了：15:00（予定） 場所：明治神宮球場 参加方法：チケットをお持ちの方のみが球場へ入場観覧できる。（球場外で行われるイベントには、一部チケットが無くても観覧できるものもある）

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