ヤクルトは9日、11月28日（土）に感謝の気持ちを伝えるために、「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」を開催すると発表した。
▼ ファン感概要
開場：10:00（予定）
開始：11:00（予定）
終了：15:00（予定）
場所：明治神宮球場
参加方法：チケットをお持ちの方のみが球場へ入場観覧できる。（球場外で行われるイベントには、一部チケットが無くても観覧できるものもある）
ヤクルトは9日、11月28日（土）に感謝の気持ちを伝えるために、「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」を開催すると発表した。
▼ ファン感概要
開場：10:00（予定）
開始：11:00（予定）
終了：15:00（予定）
場所：明治神宮球場
参加方法：チケットをお持ちの方のみが球場へ入場観覧できる。（球場外で行われるイベントには、一部チケットが無くても観覧できるものもある）
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