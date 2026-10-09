パリ・サンジェルマン（PSG）は8日、フランス代表FWウスマン・デンベレとポルトガル代表DFヌーノ・メンデスに休息期間を与えたことを発表した。

クラブによると、デンベレとメンデスはルイス・エンリケ監督ならびにスポーツ部門との合意により、休息期間を与えられているとのこと。両選手はそれぞれ現地時間10日、11日からトレーニングを再開する予定となっている。

フランス紙『レキップ』は、今回の休養は両選手の負荷管理を目的としたものであると指摘。現地時間10日のリーグ・アン第6節ルマン戦での起用を見送り、その4日後に行われるマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節へ万全の状態で臨ませたいと考えているようだ。PSGはルマン戦を皮切りに、11月のインターナショナルマッチウィークまで1週間に2試合のペースが続いていく。

今シーズン、デンベレはリーグ・アン開幕に先立ち行われたUEFAスーパーカップとトロフェ・デ・シャンピオンを含めてここまで公式戦7試合に出場。先月下旬からのインターナショナルマッチウィークでは、4試合すべてに起用され、そのうち2試合がフル出場だった。また、メンデスはここまで公式戦5試合に出場し、インターナショナルマッチウィークでは4試合中3試合でフル出場している。

CLで3連覇を目指すエンリケ監督。シーズン序盤戦から主力選手の負荷管理を徹底しているようだ。