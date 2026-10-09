







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの横田蒼和選手は8日、宮崎・南郷で行われたみやざきフェニックス・リーグの読売ジャイアンツ戦に「2番・遊撃」で先発出場。4打数2安打のマルチ安打をマークした。







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2点を追う4回、先頭で迎えた第2打席。巨人2番手の泉圭輔投手が投じた2球目のストレートを捉えると、打球は右翼フェンスを直撃する三塁打となった。その後、1死三塁から野村大樹選手の中堅への適時二塁打で生還し、チーム唯一の得点を挙げた。



6回の第3打席は無死一塁で送りバントを試みたが、捕手への併殺打となった。



2点を追う9回、無死一塁で迎えた第4打席では、巨人7番手のエルビス・ルシアーノ投手に2球で追い込まれながらも、3球目のストレートを左前に運んで好機を広げた。しかし後続が倒れ、チームは1-3で敗れた。



横田選手は山村学園高から2025年ドラフト5位で西武に入団。高卒1年目の今季はファーム・リーグで90試合に出場し、打率.310、5本塁打、52打点をマーク。



ファーム・リーグ中地区の首位打者に輝いた。































【動画】追い込まれてから逆方向へ！横田蒼和、9回の左前打がこちら



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楽しみ過ぎる逸材



横田蒼和 鮮やかにマルチ

高卒新人ファーム首位打者の打撃



⚾️巨人×西武（フェニックス・リーグ）

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【了】