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読売ジャイアンツの甲斐拓也選手は8日、宮崎・南郷で行われたみやざきフェニックス・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「2番・捕手」で先発出場。2回のピンチで三塁走者を牽制で刺し、打っては適時二塁打を放った。







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0-0の2回、先発の小笠原慎之介投手が四球と安打で無死一、二塁とされ、送りバントで1死二、三塁のピンチを招いた。



続く古川雄大選手をカウント2-2からの6球目で空振り三振に仕留めると、甲斐選手はすかさず三塁へ送球。戻りきれなかった三塁走者の新井唯斗選手をタッチアウトにし、三振ゲッツーで無失点に抑えた。



打撃では、1点リードの3回2死二塁の場面で第2打席を迎えた。暴投で走者が三塁に進んだ後、カウント1-2から左翼へ適時二塁打を放ち、リードを2点に広げた。この試合は2打数1安打1打点だった。



甲斐選手とバッテリーを組んだ小笠原投手は、3回を投げて1安打無失点。チームは3-1で勝利した。



甲斐選手は楊志館高から2010年育成選手ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2025年に巨人へ移籍した。



移籍2年目の今季は一軍で13試合に出場し、打率.100、2本塁打、2打点となっている。



2018年に日本シリーズMVPを受賞するなど、短期決戦をよく知る強肩捕手だが、10日から始まるDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）で出番を掴み取ることは出来るだろうか。































【動画】三振の直後に三塁へ！甲斐拓也の牽制で三振ゲッツーが完成した瞬間がこちら



DAZNベースボールのXより





キャノン炸裂



甲斐拓也 見事な三塁牽制

好守で三振ゲッツー完成



⚾️巨人×西武（フェニックス・リーグ）

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【了】