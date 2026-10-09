角上魚類ホールディングスは10月14日、阪神タイガースのセ・リーグ2連覇を記念した「売る虎セール」を開催する。寺泊本店を除く22店舗で、寿司や刺身、鮮魚、惣菜などを全品10%オフで販売する(一部商品を除く)。

寿司・刺身・鮮魚・惣菜などが全品10%オフ!

今回のセールは、阪神タイガースの2年連続8度目となるセ・リーグ優勝を記念したもの。角上魚類では、創業者兼名誉会長の栁下浩三氏が阪神タイガースの熱烈なファンであることから、2023年、2025年のリーグ優勝時にも同様のセールを開催している。

セールでは、対面販売の鮮魚をはじめ、寿司や刺身、惣菜などをレジ精算時に表示価格から10%割り引く。

対面売場に並ぶ鮮魚

刺身の姿盛り各種

寿司盛合せ

対象商品には、本まぐろや刺身盛合せ、海鮮天丼、アジフライなどが含まれる。

さらに、同店で売上点数No.1の甘塩銀鮭切り身や、自社製の魚漬け、珍味、海苔などの乾物類、冷凍フライなども割引対象となる。

生本まぐろ

甘塩銀鮭切り身

角上魚類の自社製西京漬け各種

あじフライ

対面売場には、秋鮭やぶり、するめいかなどの旬の鮮魚も並ぶ予定。なお、天候や水揚げ、仕入れ状況により入荷商品は変更となるほか、店舗によって取り扱いのない商品もある。

開催は10月14日の1日限定、22店舗が対象

「売る虎セール」の開催日は10月14日で、営業時間は各店舗に準じる。対象店舗は寺泊本店を除く22店舗。

割引はレジ精算時に適用され、有料レジ袋、宅配便運賃、ギフト商品など、一部商品は対象外となる。