







大谷翔平 最新情報



MLB Japanが日本時間8日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が、クラブハウスでチームメートと喜びを分かち合う様子を公開した。



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ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地のトゥルイスト・パークで行われたアトランタ・ブレーブスとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利。対戦成績を3勝1敗とし、3年連続でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。



1点を先制された直後の2回、先頭の大谷選手が四球で出塁すると、二盗を決め、捕手の悪送球の間に三塁へ進んだ。その後、マックス・マンシー選手の飛球を遊撃手が落球する間に、同点のホームを踏んだ。



同点の7回にはアンディ・パヘス選手が2死満塁から中前へ2点適時打を放って勝ち越し。9回にはマンシー選手のソロ本塁打で突き放した。



「4番・指名打者」で先発出場した大谷選手は、この試合3打数無安打1四球。地区シリーズは4試合で13打数2安打だった。



ドジャースは9月17日に5年連続の地区優勝を決めたが、大谷選手は右上腕二頭筋の炎症で負傷者リストに入っていたため、その際のシャンパンファイトには参加していなかった。大谷選手にとっては、今回が今季初めての祝勝会となった。



山本投手は6日（日本時間7日）の第3戦で、7回1失点、10奪三振の好投を見せて勝利投手となっている。



リーグ優勝決定シリーズは11日（日本時間12日）に開幕し、昨年と同じミルウォーキー・ブリュワーズと対戦する。































【投稿】地区シリーズ突破を祝う…大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希がクラブハウスでチームメートと歓喜！



MLB Japanの公式インスタグラムより





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