







ミルウォーキー・ブリュワーズ 最新情報



ミルウォーキー・ブリュワーズのギャレット・ミッチェル選手は7日（日本時間8日）、敵地のペトコ・パークで行われたサンディエゴ・パドレスとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に「8番・中堅」で先発出場。8回の守備で本塁打性の打球を好捕し、同点2ランを阻止した。



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2点リードの8回、パドレスは先頭打者が四球で出塁し、1死一塁でマニー・マチャド選手が打席へ。2球目の速球を捉えた打球は中堅方向へ大きく伸び、飛距離406フィート（約123.7メートル）の当たりとなったが、ミッチェル選手がフェンス際で跳び上がってつかみ取った。



この打球は、MLB全30球場のうち19球場で本塁打となっていたものだった。



ミッチェル選手は打撃でも、0-0の3回無死二塁で先制の中前適時打を放った。同点に追いつかれた後の5回には先頭で右翼への三塁打を放ち、ジャクソン・チョウリオ選手の中前適時打で勝ち越しのホームを踏んだ。この試合は4打数2安打1打点だった。



チームは3-1で勝利し、シリーズ通算3勝1敗で2年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。同シリーズでは、2年連続でロサンゼルス・ドジャースと対戦する。



ミッチェル選手は、UCLAから2020年ドラフト1巡目（全体20位）でブリュワーズに入団。2022年にメジャーデビューを果たした。



今季はレギュラーシーズン145試合に出場し、打率.262、11本塁打、65打点の成績を残した。































【動画】マチャドの同点2ランが幻に…ギャレット・ミッチェルがフェンス際でホームランキャッチ！



MLB JapanのXより





マニー・マチャドの同点弾は幻に…🤯



8回、ギャレット・ミッチェルが

完璧なホームランキャッチ🔥



これはMLB全30球場中19の球場でホームランとなっていた打球でした

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【了】